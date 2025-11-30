Ana García al votar: "Gracias, Donald Trump por reconocer la injusticia"

Gracias, Lempira

La exprimera dama Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, ejerció el sufragio este 30 de noviembre en la ciudad de Gracias, Lempira, donde realizó una oración antes de marcar la papeleta en plancha por el Partido Nacional. Tras votar, García aseguró que su esposo —quien enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos— recuperará la libertad “en muy pocos días”.

García sostuvo que la decisión del expresidente estadounidense Donald Trump es “firme” y agradeció públicamente su postura. “Gracias presidente Donald Trump por reconocer que eso era una injusticia y que el caso contra mi esposo se usó como un arma política, porque los que hoy gobiernan se sentaron a pactar para sacar a Juan Orlando", afirmó.

El mensaje de Donald Trump en su cuenta de Truth Social:

“Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea. Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia.

Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero”.

