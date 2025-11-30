¿Hay problemas en tu centro de votación? Aquí puedes reportarlo

Autoridades electorales y ciudadanos ya han reportado incidentes en las elecciones generales 2025, en las que los hondureños elegirán a las nuevas autoridades municipales, diputados y al titular del poder Ejecutivo.El proceso —que se realiza de manera simultánea en 5,744 centros de votación a nivel nacional— deja <b>denuncias</b> en varios departamentos, generando malestar en los más de<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/elecciones-honduras-2025/elecciones-generales-2025-nuevo-presidente-honduras-PP28417668" target="_blank"> 6.5 millones de hondureños </a>Para documentar cada una de estos problemas, LA PRENSA creó un formulario para que los hondureños puedan realizar sus denuncias.El documento permitirá hacer un registro a nivel nacional, pero también servirá de guía para que las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/elecciones-honduras-2025/tegucigalpa-eeuu-advierte-oea-presiones-autoridades-electorales-PK28339431" target="_blank">autoridades electorales</a> puedan tomar las medidas necesarias en el proceso.¿Quieres realizar una denuncia o reportar un <b>problema</b> en tu centro de votación? Ingresa al formulario y llena las respuestas. La información recopilada será de uso interno, no se divulgará datos personales.