¿Hay problemas en tu centro de votación? Aquí puedes reportarlo

Tegucigalpa, Honduras

Autoridades electorales y ciudadanos ya han reportado incidentes en las elecciones generales 2025, en las que los hondureños elegirán a las nuevas autoridades municipales, diputados y al titular del poder Ejecutivo.

El proceso —que se realiza de manera simultánea en 5,744 centros de votación a nivel nacional— deja denuncias en varios departamentos, generando malestar en los más de 6.5 millones de hondureños

Para documentar cada una de estos problemas, LA PRENSA creó un formulario para que los hondureños puedan realizar sus denuncias.

El documento permitirá hacer un registro a nivel nacional, pero también servirá de guía para que las autoridades electorales puedan tomar las medidas necesarias en el proceso.

¿Quieres realizar una denuncia o reportar un problema en tu centro de votación? Ingresa al formulario y llena las respuestas. La información recopilada será de uso interno, no se divulgará datos personales.