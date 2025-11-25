EEUU advierte en la OEA sobre presiones contra autoridades electorales

Tegucigalpa, Honduras.

Christopher Thomas Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, aseguró este martes su preocupación por las presuntas presiones políticas y amenazas dirigidas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) durante la reciente sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). La reunión fue convocada para evaluar la situación preelectoral en Honduras, a pocos días de los comicios programados para el 30 de noviembre. En su intervención, Landau alertó que las interferencias externas podrían afectar la autonomía e independencia de los organismos electorales responsables de organizar, gestionar y certificar los resultados.

Llamado a una postura unificada de la OEA

El funcionario estadounidense pidió a los Estados miembros de la OEA emitir un pronunciamiento firme para asegurar que el proceso avance sin presiones, hostigamientos o riesgos que comprometan su transparencia. También subrayó que las Fuerzas Armadas deben actuar únicamente bajo su mandato constitucional y mantener una posición apartidista durante la jornada electoral. Landau insistió en que ningún actor político debe proclamarse ganador antes de que el CNE oficialice los resultados. Señaló que miembros del organismo electoral habría recibido amenazas y que la situación ha generado inquietud en la comunidad internacional.

Advertencias sobre un posible escenario incierto

En su comparecencia, el subsecretario recordó que la Misión de Observación Electoral de la OEA ha emitido alertas reiteradas sobre la necesidad de garantizar la independencia técnica y operativa de las autoridades electorales hondureñas. De acuerdo con Landau, la presión política denunciada coloca al proceso en un punto delicado:“Sin una respuesta clara y unificada, Honduras podría enfrentar un escenario incierto”, indicó. El funcionario advirtió que el Congreso Nacional debe cumplir plenamente sus responsabilidades en el proceso, evitando delegar funciones críticas en comisiones reducidas. Reiteró, además, que las Fuerzas Armadas deben limitarse a la protección del material electoral sin involucrarse en el conteo de votos.

Estados Unidos reafirma su apoyo al proceso democrático