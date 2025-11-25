EN VIVO: OEA discute situación electoral de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Organización de Estados Americanos (OEA) discute este martes en sesión extraordinaria la situación política y electoral de Honduras a cinco días de las elecciones generales 2025. La sesión cuenta con la participación de Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Los Estados miembros del Consejo Permanente de la OEA solicitaron la referida sesión extraordinaria. La Misión Permanente de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos comunicó que respaldaron la convocatoria del Consejo Permanente.

¿Qué dijo Marlon Ochoa?

Marlon Ochoa fue el primero en participar y durante su intervención, de casi 10 minutos, expresó que "en Honduras habrá elecciones generales el 30 de noviembre a pesar de la conspiración que se ha intentado montar contra el proceso electoral". Indicó que "una parte sustantiva del material electoral ya está listo para ser utilizado el día de la votación". Ante los cuerpos diplomáticos, dijo haber entregado ante el Ministerio Público supuestos audios que pretenderían un fraude electoral en los comicios del 30 de noviembre. "El diputado Tomás Zambrano sugiere crear una crisis para que se desconozcan los resultados", puntualizó el representante del Partido Libre en el CNE. Ochoa dio lectura textual a una de transcripciones de las grabaciones, que ha sido calificadas por la oposición como archivos fabricados con Inteligencia Artificial. Concluyó pidiendo a los Estados miembros de la OEA acompañamiento y observación, pero no para sustituir la voluntad soberana del pueblo, sino "respaldar el derecho de la ciudadanía a votar en paz y que su voluntad sea respetada".

Agregó que "en estas grabaciones se escucha a la consejera López afirmar que 'de que tienen que llegar tarde los resultados, deben llegar tarde'".

Participación de Mario Morazán

El magistrado Mario Morazán expuso lo que calificó fueron las ilegalidades del pleno del TJE, lo anterior en referencia a las convocatorias que no atendió, entre otras temáticas. Morazán cuestionó las acciones del presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, justificando paso a paso por qué no atendió los llamados y solicitudes emitidas para su integración a las reuniones. En su disertación, mostró documentos vinculados con las convocatorias desarrolladas en el TJE por parte de Urrutia, en las que asegura él no fue notificado a tiempo. “Yo reclamé y pedí explicaciones sobre las solicitudes y no recibí respuestas”, subrayó el también representante del oficialismo en el TJE. En la sesión extraordinaria están presentes representantes de países como Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y Antigua y Barbuda.

Críticas al accionar del oficialismo en el Congreso hondureño

El director del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional (IRI), Antonio Garrastazu, criticó el accionar del oficialismo en el Congreso Nacional. "El Congreso está operando con una comisión permanente de nueve miembros, lo que lleva a preocupaciones en cuanto a su legitimidad y sesgo", cuestionó. Mencionó que el Tribunal de Justicia Electoral también enfrenta presiones, dos magistrados fueron echados por alegatos de mala conducta", manifestó durante la sesión. Cerro advirtiendo que "la democracia de Honduras está en riesgo y en camino hacia la venezualización".

Garantizar credibilidad en elecciones

Por su parte, Deborah Ullmer, directora Regional de Programas para América Latina y el Caribe, señaló que es fundamental que Honduras desarrolle elecciones creíbles para evitar una crisis poselectoral. "Una elección con credibilidad en Honduras es central para evitar caer en una inestabilidad política más profunda. Honduras enfrenta estas elecciones con profunda desconfianza en sus instituciones, basadas en la crisis constitucional de 2009 que llevó a un golpe de Estado", expresó Ullmer.

Cuestionan participación de Ochoa

La representación de Argentina en la OEA cuestionó la participación del consejero Marlon Ochoa, señalando que en su lugar debió estar la presidenta del CNE. "Quizás hubiera sido más apropiado contar con más elementos de juicio, y convocado para representar a la institucionalidad al presidente del TJE o a la presidenta del CNE, que a una persona que se volvió famoso por sacarse un autorretrato que lo muestra festejando frente a un ataque vandálico a la embajada de un país miembro de esta organización", dijo el delegado argentino.

Elecciones en Honduras