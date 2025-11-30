Centros de votación siguen sin abrir en San Pedro Sula este 30 de noviembre

San Pedro Sula, Cortés.

En el centro de votación ubicado en el Instituto San Vicente de Paúl, en la colonia Trejo, las mesas continúan sin operar porque no todas las aulas han sido habilitadas.

Varios centros de votación siguen sin abrir este domingo 30 de noviembre, pese a que desde las 6:00 de la mañana los ciudadanos hacen fila para ejercer el sufragio en las elecciones generales de Honduras.

En total funcionarán 16 mesas receptoras, pero el personal ha intentado concentrarlas en solo cuatro salones, situación que ha generado malestar entre los votantes que esperan desde tempranas horas.

El llamado de los ciudadanos es para que el director del centro educativo habilite más aulas y se permita el inicio inmediato del proceso.

Más de 500,000 sampedranos están habilitados para votar en estas elecciones generales. Como ocurrió en las primarias de marzo, pasado el horario de apertura —7:00 a. m.— varios centros continúan cerrados.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Uno de los casos más notorios se registra en el Instituto José Trinidad Reyes, en el sector sureste de San Pedro Sula, considerado uno de los centros de votación más grandes de la ciudad. Los portones permanecen cerrados y las filas se extienden cada vez más, mientras la molestia aumenta entre los presentes.

“Dicen que no están las llaves de las aulas, que por eso es el atraso”, comentó uno de los ciudadanos que espera ejercer el sufragio.

Entre la multitud hay jóvenes, personas de la tercera edad y ciudadanos con retos especiales. “Tenemos cosas que hacer, por eso venimos temprano”, dijo doña Rosa Medina.

La campaña “Honduras Decide” ha insistido en la importancia de la participación ciudadana.

Asimismo, en la escuela Alex Edgardo Alaniz, en el sector de Calpules, aún no se ha iniciado el proceso electoral, lo que ha provocado molestia e indignación entre los presentes.

A nivel nacional, más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) o el retorno de los partidos Nacional o Liberal.

Los candidatos en contienda son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Partido Nacional; Salvador Nasralla, del Partido Liberal; y Nelson Ávila, de Democracia Cristiana. Quien resulte electo asumirá la Presidencia el 27 de enero de 2026, en los duodécimos comicios celebrados desde el retorno al orden constitucional en 1980.

Estas elecciones se desarrollan bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, medida que ha generado críticas y ha puesto en debate la necesidad de garantías para un escrutinio transparente.