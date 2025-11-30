Centro de votación en Copán se retrasó porque el guardia se durmió

La Entrada, Copán

Desde las 6:00 am ya habían llegado las primeras personas y estas mostraban su inconformidad. "No nos dicen nada, solo tienen cerrado ese portón", reclamó una señora que esperaba en la fila.

En la escuela Ramón Villeda Morales de la Entrada Copán se registró un hecho insólito: hubo un retraso en la apertura del centro de votación porque no podían localizar al guardia de seguridad.

"Esta ya es hora que ya hubiéramos echado el voto", agregó otra ciudadana.

Instantes después, personal del CNE se acercó al portón para indicar que había inconveniente con las llaves. "El guardia se durmió", indicó una dama.

La mujer dijo que les contaron, que aún no lograban abrir tres aulas.

Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.

Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.