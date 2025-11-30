Centro de votación en Cuyamel abre tarde por atrasos de representantes de mesas

Cuyamel, Omoa

Desde tempranas horas de la mañana, una gran cantidad de personas esperaba la apertura de los portones del Centro de Educación Básica José Vicente Cáceres para poder ejercer el sufragio.

Los portones de la institución abrieron a las 8:05 de la mañana porque los representantes del partido Liberal no habían llegado a algunas de las mesas. Este es uno de los centros de votación con mayor número de electores en la comunidad de Cuyamel, Omoa.

Algunos ciudadanos que se encontraban en el lugar afirmaron estar listos para votar. “Es una de las prioridades que debe de tener todo ciudadano”, expresaron. También señalaron que llegaron temprano para poder “cumplir con esta responsabilidad ciudadana”.

Wilmer Sánchez indicó que cada año se fortalecen las urnas porque la población ha crecido considerablemente en el municipio.

Brenda Amaya dijo estar lista para votar. Ella espera que esta sea “una elección tranquila, porque esto tiene que ser un motivo de alegría y no de pleitos para el país”.

Agregó que espera que “todo Honduras se mueva a elegir, dirigido por Dios, para que podamos elegir esa persona que sepa gobernar nuestro país”.