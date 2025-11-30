La Ceiba y el resto de Atlántida inician las votaciones en tranquilidad

La Ceiba, Honduras

La jornada electoral de este domingo en La Ceiba Atlántida, norte de Honduras, comenzó en un clima de tranquilidad general. La mayoría de las 363 Juntas Receptoras de Votos (JRV) instaladas en los 58 centros de votación en la ciudad abrieron a las 7:00 am, según lo previsto por el Consejo Nacional Electoral.​ No obstante, se reportaron ciertos retrasos menores en la apertura de algunas mesas debido a pequeñas incidencias logísticas, principalmente la llegada tardía de algunos materiales o la conformación final de las JRV.

Estos retrasos no afectaron significativamente el proceso de apertura, y las autoridades electorales locales aseguraron que la situación fue solventada rápidamente, permitiendo que la votación fluyera sin mayores contratiempos.​

El ambiente de participación se replicó en los ocho municipios del departamento de Atlántida. Desde tempranas horas de la mañana, se observaron largas filas de ciudadanos, tanto en la zona urbana como en las áreas rurales, listos para ejercer su derecho al sufragio en un ambiente que ha sido calificado como pacífico y ordenado hasta el momento.​ Se espera que la afluencia se mantenga durante todo el día, confirmando el compromiso de los habitantes de Atlántida con la democracia.