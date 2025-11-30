La Ceiba y el resto de Atlántida inician las votaciones en tranquilidad

Los 58 centros de votación asignados a La Ceiba abrieron sus puertas a las 7:00 am para recibir a los electores sin mayores incidencias

    Ceibeños hacen fila en un centro de votación para ejercer el sufragio.

    Fotos: Esaú Ocampo/LA PRENSA
La Ceiba, Honduras

La jornada electoral de este domingo en La Ceiba Atlántida, norte de Honduras, comenzó en un clima de tranquilidad general. La mayoría de las 363 Juntas Receptoras de Votos (JRV) instaladas en los 58 centros de votación en la ciudad abrieron a las 7:00 am, según lo previsto por el Consejo Nacional Electoral.​

No obstante, se reportaron ciertos retrasos menores en la apertura de algunas mesas debido a pequeñas incidencias logísticas, principalmente la llegada tardía de algunos materiales o la conformación final de las JRV.

Don Sebastián tiene 88 años, caminó un kilómetro para votar en el Perla del Ulúa

Estos retrasos no afectaron significativamente el proceso de apertura, y las autoridades electorales locales aseguraron que la situación fue solventada rápidamente, permitiendo que la votación fluyera sin mayores contratiempos.​

El ambiente de participación se replicó en los ocho municipios del departamento de Atlántida. Desde tempranas horas de la mañana, se observaron largas filas de ciudadanos, tanto en la zona urbana como en las áreas rurales, listos para ejercer su derecho al sufragio en un ambiente que ha sido calificado como pacífico y ordenado hasta el momento.​

Se espera que la afluencia se mantenga durante todo el día, confirmando el compromiso de los habitantes de Atlántida con la democracia.

(Fotos: Esaú Ocampo/LA PRENSA)

Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación o el retorno de los partidos Nacional y Liberal.

Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana. En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares,.

