Torres de vigilancia y Black Mamba refuerzan la seguridad en el valle de Sula durante las elecciones

San Pedro Sula

A las 5:00 de la mañana de este domingo dio inicio el Plan de Seguridad Electoral en el Valle de Sula, implementado por la Policía Nacional como parte del proceso de elecciones generales 2025.

Unos 4,000 policías han sido asignados en toda la región, con el objetivo de garantizar que la población ejerza su derecho al sufragio. Los agentes cubren los alrededores de 532 centros de votación, donde se espera la participación de 1,180,867 hondureños.

Además, se instalaron dos torres de vigilancia autónomas y se colocaron vehículos Black Mamba y tanquetas antimotines en puntos estratégicos de San Pedro Sula, reforzando la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.