Nasralla: "Están ofreciendo 12,000 lempiras por voto; no acepten, es dinero sucio"

El Progreso, Yoro
En su visita a El Progreso, Yoro, Salvador Nasralla aseguró que Libre está "ofreciendo 12,000 lempiras por voto".
Nasralla dice que "con el dinero que se robaron de la calle que va de El Progreso a Santa Rita, están ofreciendo 12,000 lempiras por voto".
"Por favor, señores, no acepten dinero sucio", dijo mientras acompañaba a Alexander López, alcalde de El Progreso que busca su sexto mandato.
Nasralla luego de estar en El Progreso, se trasladó a San Pedro Sula a acompañar a Roberto Contreras.
Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.
Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.
Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.