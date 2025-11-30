Nasralla: "Están ofreciendo 12,000 lempiras por voto; no acepten, es dinero sucio"

El Progreso, Yoro

Nasralla dice que "con el dinero que se robaron de la calle que va de El Progreso a Santa Rita, están ofreciendo 12,000 lempiras por voto".

En su visita a El Progreso, Yoro, Salvador Nasralla aseguró que Libre está "ofreciendo 12,000 lempiras por voto".

"Por favor, señores, no acepten dinero sucio", dijo mientras acompañaba a Alexander López, alcalde de El Progreso que busca su sexto mandato.



Nasralla luego de estar en El Progreso, se trasladó a San Pedro Sula a acompañar a Roberto Contreras.



Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.



Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.

