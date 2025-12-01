Romeo Vásquez: "Libre ya fue derrotado en las urnas"

Tegucigalpa, Honduras.

El exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, reaccionó a las declaraciones del fiscal general, Johel Zelaya, quien afirmó que el Ministerio Público (MP) "siempre fue garante" del proceso electoral y que la voluntad popular debía respetarse.

La postura de Zelaya, la cual fue plasmada en X, fue inmediatamente cuestionada por Vásquez Velásquez, quien consideró que la institución perdió su credibilidad desde hace tiempo.