Romeo Vásquez: "Libre ya fue derrotado en las urnas"

Romeo Vásquez respondió a las declaraciones del fiscal general, Johel Zelaya, quien afirmó que el Ministerio Público "fue garante" del proceso electoral

    El exjefe militar aseguró que el Ministerio Público perdió la autoridad moral.

Tegucigalpa, Honduras.

El exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, reaccionó a las declaraciones del fiscal general, Johel Zelaya, quien afirmó que el Ministerio Público (MP) "siempre fue garante" del proceso electoral y que la voluntad popular debía respetarse.

La postura de Zelaya, la cual fue plasmada en X, fue inmediatamente cuestionada por Vásquez Velásquez, quien consideró que la institución perdió su credibilidad desde hace tiempo.

"No basta un comunicado. Si les queda un gramo de honor: renuncie”, escribió el exmilitar, señalando que el Ministerio Público "perdió la autoridad moral el día que se subordinó al poder y actuó como escudo del ‘familión’".

Vásquez Velásquez también afirmó que hablar ahora de garantizar el proceso "no tiene sentido", pues, según él, esto ocurre "cuando LIBRE ya fue derrotado en las urnas".

Agregó que un soldado "cumple la misión siempre, no solo cuando conviene", acusando al MP de abandonar su deber constitucional.

El intercambio se produjo en medio del escrutinio preliminar y de la estrecha competencia presidencial que mantiene a la población a la expectativa de los resultados finales.

