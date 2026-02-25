Futbolista ahora es el tercero más buscado de la DEA tras muerte de 'El Mencho': ¿Quién es?

La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', la cabeza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), convirtió a un futbolista como el tercero más buscado por la United States Drugs Enforcement Administration (DEA).
Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como 'El Mencho', fue eliminado por las fuerzas armadas especiales de México, según dieron a conocer las autoridades mexicanas.
Pero 'El Mencho' no solo era buscado por las autoridades de México, sino que también tenía orden de captura internacional, ya que ocupaba el primer lugar entre los más buscados por la DEA de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adjudicado a su Administración el crédito por la caída del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, abatido en un operativo el domingo en México.
Luego se encuentra el mexicano Jesús Alfredo Guzmán, uno de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Por él se ofrece una recompensa de US$ 10 millones.
La lista de los más buscados de la DEA posicionó como el tercero al uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 33 años de edad y quien fue futbolista.
Prófugo desde 2023, acusado por Estados Unidos y señalado como articulador de envíos masivos de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia Europa, Sebastián Marset consolidó una estructura criminal con ramificaciones en la política, el lavado de dinero y en el fútbol paraguayo.
Es considerado el narcotraficante más conocido de Uruguay y líder de una red internacional identificada como el “Primer Cartel Uruguayo (PCU)”, según el informe publicado el 22 de mayo de 2025 por Insight Crime.
Cuando llegó al Deportivo Capiatá de Paraguay en 2021, pocos entendían cómo un jugador de 31 años, sin trayectoria profesional sólida, recibía la camiseta número 10.
El uruguayo cumplía así su sueño tardío de ser futbolista profesional, financiando al club y asegurándose un lugar en el once titular.
Su presencia llamaba la atención no solo por su bajo rendimiento en la cancha, sino porque llegaba a entrenar en este Lamborghini plateado.
En el camerino era intocable: compañeros y entorno sabían que aportaba dinero extra y pagaba salarios, lo que hacía imposible relegarlo al banquillo.
El entonces entrenador Jorge Núñez reveló que cuando intentó dejarlo fuera, el plantel le pidió que no lo sacara del equipo. Marset invertía en la infraestructura del club, pero su desempeño deportivo nunca estuvo a la altura de la Primera División paraguaya.
Tras su repentina desaparición de Paraguay, reapareció en Bolivia vinculado al club Los Leones El Torno FC, donde volvió a jugar, ahora con el dorsal 23 en honor a David Beckham.
En Bolivia se hacía llamar Luis Amorim Santos y su historia en el fútbol terminó abruptamente cuando también dejó ese equipo en medio de investigaciones por narcotráfico.
Mientras su sueño deportivo se desmoronaba, su nombre comenzaba a figurar en expedientes internacionales por lavado de dinero y tráfico de drogas.
La información de inteligencia policial indica que Marset ingresó a Bolivia en septiembre de 2022. Allí vivió junto a su pareja Gianina García Troche y sus tres hijos en una lujosa casa de la zona norte de Santa Cruz.
Con la caída de 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la Drug Enforcement Administration (DEA) reordenó su lista de fugitivos y colocó a Marset en el tercer puesto.
La DEA ofrece hasta 2 millones de dólares por Sebastián Marset, quien está prófugo y es investigado por la operación A Ultranza PY.
Esto se suma a la acusación formal presentada en paralelo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, con tránsito de fondos por el sistema financiero estadounidense.
Así, quien alguna vez se comparó con David Beckham y pagó por cumplir su sueño en el fútbol, hoy es más conocido por su condición de prófugo internacional y por estar entre los criminales más buscados del planeta.