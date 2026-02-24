Aseguran que Kurt Cubain habría sido asesinado y sugieren reabrir el caso

Hace algunas semanas, la Policía de Seattle respondió a una nueva investigación de un grupo de forenses independientes que determinaba que el cantante de Nirvana había sido asesinado. El departamento se negó a reabrir el caso.

Ahora, el antiguo capitán del departamento, Neil Low, que se retiró en 2018, ha afirmado que cree que el icono del grunge fue asesinado.

Low trabajó como policía en Seattle durante 50 años, aunque no fue el encargado de investigar la muerte de Cobain cuando fue encontrado su cuerpo el 8 de abril de 1994. Sin embargo, eso sí, en 2005 sí que se le asignó auditar el caso.

"No me creo que Kurt se hiciera eso a sí mismo", dijo Low a Daily Mail, alegando que cree que la investigación inicial estuvo "mal gestionada" y que fue presentada para que pareciera un suicidio.

Low asegura que había anomalías en las pruebas de sangre e inconsistencias entre el informe de la autopsia y los informes policiales, como notas desaparecidas y detalles contradictorios sobre lo que ocurrió antes de la muerte de Kurt.

"Una cosa sobre redactar informes es el factor de error humano: cosas mal oídas, mal entendidas, pensamientos transcritos incorrectamente y detalles olvidados", argumentó Low.

"Fueron mal guiados. Yo también podría haber caído en eso, pero ahora creo que es un homicidio y sí creo que el caso debería reabrirse... He leído el caso y puedo decir lo que indican las pruebas, porque es a lo que me he dedicado toda mi vida, y no dicen suicidio."

Low leyó todo el informe sobre la muerte de Cobain y tuvo acceso a todas las pruebas encontradas en la escena de su muerte cuando auditó el caso en 2005.

Eso sí, hay que tener en cuenta que las auditorías están destinadas a garantizar que todas las políticas se siguieron correctamente, mantener la integridad de las pruebas y prevenir errores en futuros casos.

Por lo tanto, independientemente de lo que pensara Low, su opinión y lectura del caso no hubiera servido para cambiar la conclusión oficial sobre las circunstancias.