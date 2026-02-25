Por celos: hombre ataca a machetazos a su exesposa y al nuevo novio en Copán

La Policía Nacional, a través de la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP-24), informó el 24 de febrero sobre la detención de un hombre en el barrio El Centro, municipio de Santa Rita, Copán, acusado del presunto delito de maltrato familiar agravado y lesiones graves en perjuicio de su expareja y del actual esposo de ella.
De acuerdo con el reporte, en redes sociales se viralizó un video en el que se observa un violento ataque ocurrido en el interior de un bus de transporte público.
En las imágenes se aprecia cómo el hombre arremete contra una mujer, identificada como su exesposa, y posteriormente ataca con un machete a otro individuo, señalado como la nueva pareja de la mujer. La escena provocó temor entre los pasajeros.
El hombre fue identificado como Ricardo Vásquez Martínez, de 44 años. La intervención policial se realizó tras una denuncia recibida en la línea del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1, que alertó sobre una situación de violencia dentro de la unidad de transporte.
Agentes policiales se desplazaron de inmediato al lugar y, tras verificar lo ocurrido, procedieron a la detención del sospechoso.
Las víctimas, su expareja sentimental y el actual novio de ella, presentaron lesiones graves y fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial de la localidad, donde reciben atención médica.
El detenido fue puesto a disposición del ente judicial competente y permanece a la espera de su audiencia inicial. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho.
La Policía Nacional reiteró su compromiso en la lucha contra el maltrato familiar e instó a la ciudadanía a denunciar este tipo de delitos a través del 9-1-1 y de las líneas especializadas en violencia de género.