Por celos: hombre ataca a machetazos a su exesposa y al nuevo novio en Copán

Santa Rita, Copán.

La Policía Nacional, a través de la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP-24), informó el 24 de febrero sobre la detención de un hombre en el barrio El Centro, municipio de Santa Rita, Copán, acusado del presunto delito de maltrato familiar agravado y lesiones graves en perjuicio de su expareja y del actual esposo de ella.

De acuerdo con el reporte, en redes sociales se viralizó un video en el que se observa un violento ataque ocurrido en el interior de un bus de transporte público.

En las imágenes se aprecia cómo el hombre arremete contra una mujer, identificada como su exesposa, y posteriormente ataca con un machete a otro individuo, señalado como la nueva pareja de la mujer. La escena provocó temor entre los pasajeros.