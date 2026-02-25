Caen presuntos pandilleros con droga, dinero y celulares en La Ceiba

TEGUCIGALPA, HONDURAS

De acuerdo con el informe policial, los detenidos fueron identificados únicamente con los alias de “Vegeta”, de 21 años, y “Pájaro”, de 23, quienes son investigados por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas.

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) realizaron un allanamiento de morada con orden judicial en el barrio Inglés de La Ceiba, departamento de Atlántida, que dejó como resultado la captura de dos supuestos integrantes de la Pandilla 18.

Las autoridades detallaron que el operativo se ejecutó como parte de acciones estratégicas orientadas a combatir estructuras criminales vinculadas al narcomenudeo y la distribución de sustancias ilícitas en la zona atlántica del país.

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron un paquete transparente conteniendo supuesta marihuana, además de una bolsita adicional con la misma hierba, dinero en efectivo, una balanza digital y dos teléfonos celulares.

Según la información preliminar, los indicios encontrados serán sometidos a los análisis correspondientes como parte del proceso investigativo que desarrolla la institución policial.

Tras su captura, los sospechosos fueron remitidos ante la Fiscalía correspondiente, donde se continuará con el trámite legal conforme a lo establecido en la ley.