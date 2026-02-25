Banco Mundial y la SAG revisan ejecución de proyectos del agro

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) avanzó en la revisión y reactivación de su cartera de proyectos junto al Banco Mundial (BM), con el objetivo de agilizar la ejecución de financiamiento internacional y garantizar que los recursos lleguen con mayor rapidez a los productores del país.

El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, sostuvo una reunión con representantes de alto nivel del organismo, encabezados por Juan Pablo Uribe, director de División para México, Centroamérica y República Dominicana del BM. En el encuentro se analizó el estado de los proyectos en marcha y la necesidad de optimizar los procesos administrativos.

El viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, informó que actualmente se ejecutan cuatro proyectos financiados con apoyo internacional: dos en el área agrícola y dos vinculados al sector agua. Según detalló, la meta es reactivar iniciativas que presentan retrasos y alinearlas con las prioridades de la nueva administración gubernamental.

“Estamos revisando los proyectos en ejecución para reactivarlos y acelerar su implementación. Nuestro objetivo es que los beneficios de estos financiamientos lleguen oportunamente a los productores, especialmente en la zona sur y la zona norte del país”, explicó Peña.

Por su parte, Andrew Kircher, representante residente del Banco Mundial en Honduras, señaló que la misión de alto nivel busca definir mecanismos de respaldo al nuevo Gobierno, con énfasis en el fortalecimiento del sector agrícola.

Con este acercamiento, el Gobierno del presidente Nasry Asfura y el Banco Mundial consolidan una agenda de trabajo orientada a dinamizar el sector agroalimentario, mejorar la ejecución de proyectos y ampliar las oportunidades para el desarrollo rural sostenible.