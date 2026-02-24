Ya está a la venta "Perriuska", el libro de Johanna Castillo

San Pedro Sula, Cortés.

Johanna Castillo presentó oficialmente "Perriuska", una propuesta literaria que ya se encuentra disponible para el público

Este ebook entrelaza vivencias personales, aprendizajes empresariales y reflexiones sobre el liderazgo femenino, según declaró la autora a Diario LA PRENSA.

El anuncio lo hizo mediante un comunicado donde dice: "Bienvenida al mundo ´Perriuska´. De vez en cuando, nace una palabra que hace más que nombrar: despierta y revoluciona el alma. ´Perriuska´ es ese espejo donde una mujer recuerda quién es: la fuerza que convierte el ´Quizás´ en certeza, el mañana en hoy y los sueños en realidad".

Este libro no está dirigido a un público cualquiera; es una carta abierta para la mujer que ha sido frenada por mil "noes", pero cuyo corazón sigue latiendo al ritmo del "sí". Es el llamado para la soñadora que ha decidido dejar de imaginar y ha comenzado a crear su propia realidad.

Según el texto, ser "Perriuska" es encarnar la transformación. No se trata de esperar a que la vida cambie, sino de vivir con el alma en llamas, utilizando la fe como aliada y la osadía como motor. La obra invita a las mujeres a caminar por la vida con la seguridad de quien pisa una pasarela, rompiendo patrones y transformando cada tropiezo en un diamante que refleje su verdadero poder.

"Perriuska no sueña: actúa. Es ese espejo donde una mujer recuerda quién es: la fuerza que convierte el mañana en hoy y los sueños en realidad", apunta la también empresaria hondureña

Un camino de Honduras a la cima del mundo

Detrás de estas páginas se encuentra la historia de Johanna Castillo, una mujer que ha vivido en carne propia la reinvención que predica.

Su trayectoria es el mejor ejemplo de resiliencia: desde sus raíces en Honduras hasta su vida en Suiza, pasando por momentos icónicos como el patinaje sobre hielo en el Rockefeller Center de Nueva York y el exitoso lanzamiento de su propia marca de moda.

A través de lágrimas, risas y desafíos superados, Castillo comparte en esta obra los "regalos y verdades" que descubrió en su camino.

'Perriuska' se posiciona así no solo como una lectura necesaria, sino como un proceso de renacimiento para toda mujer lista para tomar las riendas de su destino.