Campeonato Nacional de Ajedrez llega por primera vez a la Unah Cortés

San Pedro Sula, Honduras.

El torneo reúne a los mejores ajedrecistas de Honduras en un entorno académico que promueve el desarrollo integral y la excelencia competitiva. La competencia se desarrolla en el nuevo espacio Coworking del campus , un área diseñada para integrar tecnología y comodidad, ofreciendo condiciones óptimas para jugadores y asistentes.

Por primera vez, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) Campus Cortés es sede oficial del Campeonato Nacional de Ajedrez, en coordinación con la Federación Nacional de Ajedrez de Honduras, marcando un hito para el deporte ciencia en el país.

Uno de los principales avances de esta edición es la implementación de moderno equipo computarizado y cronómetros digitales con estándares internacionales, adquiridos recientemente y estrenados oficialmente en este campeonato.

Según organizadores, jueces y ​​​​​​​​​​​excampeones nacionales, es la primera vez que en el país se disputa un torneo con equipamiento de esta categoría, elevando el nivel técnico y garantizando mayor precisión y transparencia en cada partida.

El campeonato también tiene un incentivo especial, los cinco primeros lugares obtendrán el derecho de representar a Honduras en las próximas Olimpiadas de Ajedrez, lo que convierte cada encuentro en una oportunidad para alcanzar la élite internacional.

La comunidad universitaria destacó además la participación de las estudiantes Valeria Viana y Dinora Caballero, quienes representan a la Unah Campus Cortés en esta justa nacional, reflejando el talento emergente que se forma en las aulas.

Autoridades del campus subrayaron que la realización del campeonato en instalaciones universitarias demuestra el compromiso institucional con el impulso al deporte como parte fundamental de la formación académica. Asimismo, señalaron que abrir estos espacios a competencias nacionales fortalece la vinculación entre la universidad y la sociedad.

La coordinación logística entre la universidad y la federación permitió garantizar condiciones técnicas de alto nivel, desde el registro digital de partidas hasta la adecuada disposición de mesas, iluminación y control del tiempo reglamentario, situando el torneo en un estándar comparable con competencias regionales e internacionales.

Con esta edición histórica, la Unah Campus Cortés sienta un precedente para futuras competencias nacionales e internacionales, proyectándose como un nuevo epicentro del ajedrez hondureño y promoviendo el desarrollo de nuevas generaciones de jugadores con aspiraciones internacionales.

El evento ha generado además un ambiente de integración entre estudiantes, docentes, autoridades y visitantes, quienes han podido presenciar partidas de alto nivel estratégico. La presencia de competidores provenientes de distintas regiones del país evidencia el crecimiento sostenido del ajedrez en Honduras y el interés por fortalecer su práctica a nivel competitivo.

Organizadores destacaron que el uso de tecnología especializada permite llevar un control detallado de cada encuentro, facilitando la recopilación de estadísticas y el análisis posterior de las partidas. Este recurso no solo beneficia el desarrollo del torneo, sino que también se convierte en una herramienta pedagógica para la formación de nuevos talentos dentro de la universidad.

El Departamento de Deportes del campus señaló que la adquisición del nuevo material educativo-formativo representa una inversión estratégica para consolidar programas permanentes de entrenamiento y preparación competitiva.