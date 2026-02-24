Diputado Arnold Burgos dialoga con padres sobre iniciativa de lectura bíblica

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado Arnold Burgos informó este martes que continúa el proceso de socialización de la iniciativa que promueve la lectura de la Biblia en centros educativos del país, ahora con la participación de padres de familia organizados. Durante una conferencia de prensa ante la comisión legislativa correspondiente, el congresista explicó que en las últimas semanas se han sostenido reuniones con distintos sectores vinculados al sistema educativo y religioso. “Hoy le damos seguimiento con el tema de la socialización de esta iniciativa tan bonita que es la lectura de la palabra de Dios en los diferentes centros educativos”, expresó Arnold Burgos, diputado del Congreso Nacional. El parlamentario detalló que previamente se reunió con representantes de iglesias católicas y evangélicas, así como con autoridades de la Secretaría de Educación, para revisar reformas y cambios planteados a la moción original.

Según indicó, la propuesta no contempla obligatoriedad ni reformas a los artículos 77 y 151 de la Constitución de la República, y se amplió el período de socialización de 30 a 90 días para escuchar a los distintos sectores involucrados. Además, confirmó que sostuvieron un encuentro con el movimiento "Por Nuestros Hijos" con el objetivo de recoger observaciones y sugerencias. Burgos reiteró que la intención de la iniciativa es "trasladar los principios y valores que hay en la vida a los menores de edad", subrayando que el proceso se desarrolla mediante diálogo.

Fortalecimiento de valores