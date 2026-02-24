Guardia se hizo pasar por mujer en redes para extorsionar y agredir

José Mauricio Matamoros Corrales obtuvo una sentencia condenatoria por el delito de agresiones sexuales en perjuicio de una joven a quien contactó por redes sociales, de acuerdo con información del Ministerio Público (MP).
Según las investigaciones, Matamoros, de 22 años de edad, quien se desempeñaba como guardia de seguridad, fue condenado a tres años y nueve meses de prisión, tras demostrarse que se hizo pasar por mujer para entablar comunicación con la víctima a través de mensajes de texto y plataformas digitales.
Primero, Matamoros se ganó la confianza de la víctima; luego logró que esta le enviara fotografías íntimas y, una vez que las recibió, la amenazó con divulgarlas entre sus familiares si no accedía a sostener relaciones sexuales con él.
Ante las amenazas, la víctima interpuso la denuncia el 6 de noviembre de 2025.
Detención de José Matamoros
En la residencial Las Uvas (Tegucigalpa), Matamoros abordó el vehículo de la ofendida y, bajo amenazas de muerte, la obligó a conducir hacia una zona aislada, donde le tocó sus partes íntimas e intentó forzarla a realizar actos sexuales, detalla el MP.
Sin embargo, la Policía Nacional ya había sido alertada mediante el envío de la ubicación en tiempo real y logró detener al agresor en flagrancia. Posteriormente, fue puesto a la orden de la Fiscalía.