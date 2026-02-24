Guardia se hizo pasar por mujer en redes para extorsionar y agredir

Tegucigalpa

José Mauricio Matamoros Corrales obtuvo una sentencia condenatoria por el delito de agresiones sexuales en perjuicio de una joven a quien contactó por redes sociales, de acuerdo con información del Ministerio Público (MP).

Según las investigaciones, Matamoros, de 22 años de edad, quien se desempeñaba como guardia de seguridad, fue condenado a tres años y nueve meses de prisión, tras demostrarse que se hizo pasar por mujer para entablar comunicación con la víctima a través de mensajes de texto y plataformas digitales.