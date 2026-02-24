Caen dos presuntos miembros de la banda El Mudo que asaltaban buses en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

Las líneas de investigación establecen que los sujetos usaban armas de fuego e instrumentos explosivos como granadas para intimidar a sus víctimas y obligarlas a entregar sus celulares , dinero y otros objetos de valor.

La Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes de la banda El Mudo , estructura delictiva dedicada a cometer asaltos en buses del transporte urbano de la ruta entre San Pedro Sula y Cofradía, Cortés.

Según la información preliminar, los sospechosos aprovechaban los momentos cuando los buses circulaban con una gran cantidad de pasajeros para ingresar violentamente y despojarlos de sus pertenencias.

Los nombres de los detenidos no fueron dados a conocer. Uno de ellos fue identificado como un hombre de 29 años de edad, originario y residente en Ocotepeque, quien según la información oficial es un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras, asignado al tercer batallón en Naco, Cortés.

El otro sujeto es un joven de 23 años de edad, originario de Comayagua y residente en La Fortaleza, Cofradía, Cortés.

Durante el operativo se decomisó una escopeta, dos granadas de fragmentación y una pistola. Posteriormente, los sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público para continuar con el proceso que dicta la ley.