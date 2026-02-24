Llanta se desprende de camión y mata a vendedor de cocos en Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa

Un trágico accidente, ocurrido este martes, cobró la vida de un hombre identificado como Mario Durán, luego de que una llanta se desprendiera de un camión en marcha y lo impactara en el rostro mientras se encontraba a la orilla de la carretera CA-5 en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se dedicaba a la venta de cocos cuando ocurrió el incidente. El neumático salió expulsado del vehículo pesado por causas aún no determinadas, golpeando mortalmente al comerciante.