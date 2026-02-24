Llanta se desprende de camión y mata a vendedor de cocos en Santa Cruz de Yojoa

Un trágico accidente, ocurrido este martes, cobró la vida de un hombre identificado como Mario Durán, luego de que una llanta se desprendiera de un camión en marcha y lo impactara en el rostro mientras se encontraba a la orilla de la carretera CA-5 en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
De acuerdo con información preliminar, la víctima se dedicaba a la venta de cocos cuando ocurrió el incidente. El neumático salió expulsado del vehículo pesado por causas aún no determinadas, golpeando mortalmente al comerciante.
Testigos relataron que el impacto fue inmediato y dejó gravemente herido a Durán, quien falleció minutos después en el lugar debido a las lesiones sufridas.
Personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades y a los cuerpos de socorro, quienes al llegar confirmaron que el vendedor ya no presentaba signos vitales.
Agentes policiales se desplazaron al sitio para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes, con el objetivo de determinar las condiciones mecánicas del camión y establecer posibles responsabilidades.