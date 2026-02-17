Unah Cortés abre inscripción de candidaturas para elecciones estudiantiles 2026

San Pedro Sula, Honduras.

El proceso está dirigido a las y los estudiantes interesados en participar activamente en la vida democrática universitaria, postulándose a los distintos cargos de representación estudiantil.

La Junta Electoral Local (JEL) del Campus Cortés de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) anunció oficialmente el inicio del período de inscripción de candidaturas para las elecciones estudiantiles 2026, como parte del cronograma establecido por la Comisión Técnica Electoral (CTE).

Esta etapa constituye un momento clave dentro del calendario electoral universitario, ya que permite formalizar las aspiraciones de quienes desean asumir responsabilidades de liderazgo.

Según lo informado por la JEL, la inscripción de candidaturas se desarrollará durante tres días consecutivos. La recepción de documentos se lleva a cabo desde el lunes 16 y martes 17 de febrero en horario de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche, mientras que el miércoles 18 el horario será de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Las y los aspirantes deben presentar la documentación completa dentro de los plazos establecidos, a fin de garantizar la validez de su postulación. Las autoridades reiteraron que no se admitirán expedientes incompletos ni entregados fuera del período oficial.

El lugar designado para la recepción de candidaturas es la Oficina de la Junta Electoral Local, ubicada en el Edificio 1, tercer piso, lado derecho, dentro de las instalaciones del Campus Cortés en San Pedro Sula.

La JEL destacó que este proceso se desarrolla conforme a la normativa universitaria vigente y bajo los lineamientos definidos por la CTE, con el objetivo de asegurar transparencia, legalidad y equidad en cada una de las etapas del proceso electoral.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad estudiantil a involucrarse activamente, recordando que la representación estudiantil es un pilar fundamental para la toma de decisiones dentro de la universidad y para el fortalecimiento de los espacios de participación.

La participación en estos comicios no solo promueve el liderazgo juvenil, sino que también contribuye al desarrollo de propuestas orientadas a mejorar la calidad académica, los servicios estudiantiles y la convivencia universitaria.