Unah-Cortés inaugura transporte universitario gratuito con “Mi Bienestar”

San Pedro Sula, Honduras.

Con el inicio del primer período académico 2026, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) en el Campus Cortés puso en marcha el servicio de transporte universitario gratuito, una iniciativa que busca facilitar el acceso y permanencia de los estudiantes en la educación superior. Joseph Malta, rector del campus, informó que el proyecto forma parte del programa institucional “Mi Bienestar” y arrancó ayer lunes con siete rutas habilitadas, cada una con dos buses, para un total de 14 unidades al servicio exclusivo del estudiantado.

“El día de hoy se han habilitado varias rutas; cada ruta contempla dos unidades, o sea tenemos habilitados 14 buses. Van a estar trabajando de manera continua desde las 6 de la tarde salen de la ruta de origen y los últimos buses se despachan desde aquí el centro a las 9 de la noche”, explicó Malta. Según detalló el doctor, el transporte será totalmente gratuito e incluyente, ya que únicamente se solicitará el carnet universitario y no se exigirá ningún requisito adicional como promedio académico u otros filtros. “Es un transporte totalmente gratuito, exclusivo para el estudiante, solo se presenta su carnet universitario y no pide ningún requisito de calificaciones. Es totalmente incluyente para cualquier estudiante que lo quiera utilizar”, indicó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Apoyo a estudiantes

Malta señaló que el objetivo del programa es evitar que la situación socioeconómica sea un obstáculo para que los jóvenes ingresen o continúen sus estudios universitarios. “Que los problemas que tengan los estudiantes en su condición socioeconómica no sea un impedimento para ingresar a la universidad ni para permanecer en ella”, manifestó. El rector explicó que la decisión responde a los resultados de un diagnóstico institucional, basado en un censo y una encuesta aplicada al estudiantado, donde se identificó que los gastos como transporte y alimentación influyen directamente en el rendimiento y la deserción.

Además, recordó que este apoyo se suma a otras becas ya implementadas. Como ejemplo, mencionó que en 2025 unos 300 estudiantes del campus recibieron una beca de útiles escolares, consistente en un bono canjeable en la tienda estudiantil. Uno de los puntos más destacados del proyecto es la seguridad. Malta confirmó que dos efectivos de las Fuerzas Armadas acompañarán cada unidad para reforzar la vigilancia durante los recorridos, atendiendo una de las mayores preocupaciones del estudiantado. “Los conductores, además de su servicio técnico, también han recibido una capacitación para el buen trato del estudiante y en tema de seguridad. Dos efectivos militares van a acompañar a cada bus”, afirmó. El rector aseguró que realizó un recorrido para supervisar el servicio, comprobando que las unidades están en buenas condiciones y cuentan con aire acondicionado. Durante el primer día de funcionamiento, estudiantes consultados manifestaron que el transporte gratuito será un alivio ante los gastos diarios y para la seguridad, ya que eran víctimas de constantes asaltos. “Hay días en los que uno no viene porque no ajusta para el pasaje. Ahora ya no vamos a faltar por eso, es una ayuda enorme”, comentó una estudiante de primer ingreso, quien pidió omitir su nombre. El estudiante Giancarlo Moreno señaló que el servicio no solo impactará el bolsillo, sino también la tranquilidad: “A veces salimos tarde y da miedo caminar o esperar transporte. Con los buses y la seguridad, uno siente más confianza”.

Más proyectos

Como parte del mismo programa, Malta anunció que mañana miércoles se inaugurará un espacio Coworking, destinado al estudio en un ambiente moderno, tecnológico y dinámico. También abrirá el comedor universitario, donde los estudiantes podrán acceder a alimentación gratuita mediante becas. “En el comedor universitario los estudiantes también van a tener posibilidad de tener su alimento gratuito”, precisó. Incluso, adelantó que el diagnóstico institucional refleja otra necesidad importante: el acceso a medicamentos, por lo que se evalúa implementar en el futuro una beca orientada a salud. El rector también enumeró avances en equipamiento y fortalecimiento académico del campus. Aseguró que los principales laboratorios cuentan con computadoras nuevas, incluyendo el laboratorio de Matemáticas con 50 equipos, el de Informática Administrativa con 65, y el de Ingeniería en Sistemas con 42. Asimismo, indicó que se están incorporando cerca de 50 docentes nuevos para reforzar la enseñanza, destacando que los profesores deben contar al menos con maestría y demostrar competencias en investigación.

GL28985175