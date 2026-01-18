Alerta en SPS: Autoridades coordinan acciones preventivas ante ingreso de vaguada

Ante el ingreso de una vaguada prefrontal en la región norte del país, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, informó que se reunió con sus gerentes municipales y representantes de Copeco para coordinar medidas preventivas con el objetivo de salvaguardar la vida de los ciudadanos.
En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, Contreras hizo un llamado a la población para salir más temprano de lo habitual y evitar transitar por zonas vulnerables, donde podrían generarse riesgos derivados de lluvias o inundaciones.
“Nadie duerme, a las 3 a.m. saldré a supervisar los trabajos. Planificación vence improvisación”, aseguró el edil, destacando la importancia de la prevención
Las autoridades locales mantienen una vigilancia activa y coordinarán con los equipos de respuesta para atender cualquier eventualidad durante el paso de la vaguada.
Se recomienda a la ciudadanía seguir las indicaciones oficiales y mantenerse informada sobre posibles cierres de calles o evacuaciones preventivas.