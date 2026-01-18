  1. Inicio
  2. · San Pedro

Alerta en SPS: Autoridades coordinan acciones preventivas ante ingreso de vaguada

El alcalde Roberto Contreras recomendó a los sampedranos salir más temprano de lo habitual y evitar transitar por zonas vulnerables donde podrían generarse inundaciones.

Alerta en SPS: Autoridades coordinan acciones preventivas ante ingreso de vaguada

Representación gráfica del ingreso de la vaguada prefrontal.
VER MÁS FOTOS
San Pedro Sula, Honduras

Ante el ingreso de una vaguada prefrontal en la región norte del país, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, informó que se reunió con sus gerentes municipales y representantes de Copeco para coordinar medidas preventivas con el objetivo de salvaguardar la vida de los ciudadanos.

En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, Contreras hizo un llamado a la población para salir más temprano de lo habitual y evitar transitar por zonas vulnerables, donde podrían generarse riesgos derivados de lluvias o inundaciones.

Frente frío y vaguada dejarán lluvias en estos departamentos de Honduras

“Nadie duerme, a las 3 a.m. saldré a supervisar los trabajos. Planificación vence improvisación”, aseguró el edil, destacando la importancia de la prevención

Las autoridades locales mantienen una vigilancia activa y coordinarán con los equipos de respuesta para atender cualquier eventualidad durante el paso de la vaguada.

Se recomienda a la ciudadanía seguir las indicaciones oficiales y mantenerse informada sobre posibles cierres de calles o evacuaciones preventivas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias