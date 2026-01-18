Estos políticos aún no retiran propaganda de las calles de San Pedro Sula

Los partidos y candidatos deben retirar vallas y afiches en un plazo máximo de 30 días tras las elecciones, según la Ley Electoral. El incumplimiento acarrea multas de hasta 100 salarios mínimos, que pueden descontarse de la deuda política si no son pagadas.
En bulevar las Torres de la colonia Satélite, enfrente del centro básico Primero de Febrero en San Pedro Sula, aún no han retirado propaganda política Scherly Arriaga, diputada del departamento de Cortés; Rixi Moncada, excandidata a la Presidencia y Rodolfo Padilla, excandidato a la alcaldía, todos de Libre.
Dunia Yadira Jiménez era parte del Congreso Nacional de Honduras 2022-2026, aunque como suplente del PSH en Cortés. En las elecciones del 30 de noviembre de 2025 ganó y ahora es diputada propietaria de Libertad y Refundación. Aún no elimina su propaganda de las calles de sampedranas.
Entre la 1 y 2 calles, noreste, en la avenida Junior, Carlos Romero, excandidato a diputado del partido Democracia Cristiana, aún mantiene sus rótulos de propaganda.
En la 10 calle sureste, frente al Instituto José Trinidad Reyes (JTR), aún permanece propaganda del Partido Libre con imágenes de los excandidatos a diputados Iris Pineda, Gladis Delcid y Wilmer Euceda.
Luego de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, los políticos tienen un plazo legal de 30 días para eliminar la propaganda de las calles. En caso de incumplirse el plazo de retiro, la municipalidad podrá retirar la propaganda por su cuenta.
La presencia de esta propaganda ha generado molestias entre los ciudadanos, quienes señalan que, además de contaminar visualmente la ciudad, incumple las disposiciones legales vigentes. En algunos sectores incluso obstruye señales de tránsito, lo que representa un riesgo para la seguridad vial.
En el bulevar de la 33 calle aún permanecen carteles publicitarios del Partido Libre y del Partido Liberal, pese a que no han sido retirados. Netzer Mejia no logró ser electo como diputado por Libre, mientras que Karla Andrade tampoco formará parte del Congreso en el período 2026-2030.
Cerca del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), sector sureste de San Pedro Sula, hay mucha propaganda política, reflejando el incumplimiento de las disposiciones electorales.
En la 7 calle del barrio Guamilito, sector noroeste, se visualiza propaganda que no ha sido eliminada por parte de Jerry Díaz, excandidato diputado del Partido Innovación y Unidad (Pinu).
En un recorrido por distintas zonas de la ciudad se constataron afiches de propaganda política en mal estado, instalada en postes del tendido eléctrico, muros y espacios públicos.
En la 20 calle del segundo anillo aún permanece propaganda del Pinu, con los rostros del profesor Higinio Abarca, excandidato a la alcaldía sampedrana; Nelson Ávila, excandidato presidencial; y Doris Castillo, excandidata a diputada por Cortés.