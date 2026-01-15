Así es el comedor infantil municipal de SPS que atiende ya a más de 100 niños

La municipalidad de San Pedro Sula acondicionó un bus para recorrer la ciudad y recoger a los niños en situación de mendicidad que están en las calles para llevarlos al comedor infantil. Familias completas abordan la unidad. Será un servicio de lunes a viernes.
La Policía Municipal da resguardo a los niños y el bus recorre la ciudad tras desarrollar un censo en las calles de San Pedro Sula y ejecutó acciones complementarias como la entrega de víveres a familias, la inscripción de menores en el RNP y la implementación de programas de atención integral.
Los niños de y en la calle junto a sus familias son trasladados en el bus al primer Comedor Infantil Municipal “Nutriendo tu Futuro”, obra que inauguró la municipalidad con el propósito de atender a los niños y niñas en situación de calle.
La obra está ubicada en las instalaciones del antiguo Centro Técnico Sampedrano, barrio Las Palmas. Se rehabilitó el módulo de baños y parte de la formación será la higiene.
El alcalde Roberto Contreras enfatizó que el comedor es más que un espacio para brindar alimentos. “Este es un sueño que nació en 2022 y hoy se convierte en realidad. No solo ofrecerá comida, sino también protección, afecto y un entorno seguro para su crecimiento”.
El comedor está ubicado en las antiguas instalaciones del Centro de Capacitación Técnico Sampedrano, en el barrio Las Palmas, y forma parte de una estrategia municipal que busca prevenir la explotación infantil. Los alimentos se dotarán en conjunto con la empresa privada y Ecosocial será quien maneje el proyecto.
El espacio es moderno, seguro y digno, diseñado para atender inicialmente a más de 100 niños y niñas, con una capacidad proyectada de hasta 150 menores diarios.
Uno de los objetivos es dar alimento a los pequeños y pequeñas en situación de calle pero también formarlos poco a poco.
El Comedor Infantil Municipal funcionará de lunes a viernes, brindando almuerzo y merienda, y contará con un bus municipal para el traslado de los niños y niñas que actualmente se encuentran en distintos semáforos de la ciudad.
Con la inauguración del Comedor Infantil Municipal “Nutriendo tu Futuro”, el alcalde Roberto Contreras reafirma su compromiso con la niñez, convencido de que, si los niños y niñas son el futuro del país, también merecen un presente lleno de oportunidades.