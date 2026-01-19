¿Dónde será la juramentación y toma de posesión en San Pedro Sula?

Todo está listo para la juramentación y toma de posesión de las nuevas autoridades municipales de San Pedro Sula, electas para el período 2026-2030.
De acuerdo con la Ley de Municipalidades, el proceso de transición y traspaso consta de tres etapas: la elaboración del informe de gestión municipal del período correspondiente a la autoridad saliente; la presentación, análisis, verificación y entrega formal de la información municipal, incluido el informe de gestión, y la toma de posesión de las nuevas autoridades municipales.
En el caso de San Pedro Sula, el panorama es distinto, ya que el alcalde Roberto Contreras logró la reelección, convirtiéndose en el segundo alcalde en ser reelecto de manera consecutiva en la capital industrial del país.
La juramentación
La juramentación de las autoridades municipales electas se realizará el viernes 23 de enero en el Salón Consistorial del Palacio Municipal de San Pedro Sula.
La gobernadora saliente de Cortés, Alexa Solórzano, será la encargada, conforme a la ley, de juramentar al alcalde Roberto Contreras Mendoza y a la vicealcaldesa Maritza Soto de Lara.
Asimismo, tomará la promesa de ley de ser fieles a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes a los regidores electos: Ericelda Leonardo Rosales, José Antonio Rivera, María Elena Vega, Julio Montessi, Tania Isabel Zúñiga Amador, Cristhofer Fajardo, Júnior Burbara, Nory Collins, Rodolfo Padilla Sunseri y Armando Calidonio.
Investidura
Tal como lo establece la Ley de Municipalidades y como ocurrirá en el resto de los municipios del país, el 25 de enero se realizará el traspaso de mando.
En una ceremonia solemne, el alcalde reelecto Roberto Contreras Mendoza será investido nuevamente como alcalde de San Pedro Sula.
En esta ocasión, el acto se llevará a cabo en la fecha que establece la ley, ya que durante su primera administración la banda y el bastón edilicio fueron recibidos por su hermano, el ahora diputado electo Rolando Contreras, debido a una situación ocurrida en el Consejo Nacional Electoral. Días después, tras la renuncia de su hermano, Roberto Contreras recibió oficialmente los símbolos del cargo.
Esta vez, la banda y el bastón le serán entregados por su esposa, Zoila de Contreras, en un acto protocolario que se realizará en el gimnasio municipal.
Según el protocolo, el alcalde Contreras procederá a juramentar a la nueva Corporación Municipal y a tomarles la promesa de ley.
Es tradición que en la toma de posesión acompañen a las nuevas autoridades representantes del sector empresarial, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, líderes religiosos, representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en la ciudad y diversos sectores de la sociedad civil.
Será la primera vez que una ceremonia de toma de posesión se realice en el gimnasio municipal, ya que anteriormente se efectuaba en el Palacio Municipal o en el parque central.