¿Dónde será la juramentación y toma de posesión en San Pedro Sula?

San Pedro Sula.

Todo está listo para la juramentación y toma de posesión de las nuevas autoridades municipales de San Pedro Sula, electas para el período 2026-2030. De acuerdo con la Ley de Municipalidades, el proceso de transición y traspaso consta de tres etapas: la elaboración del informe de gestión municipal del período correspondiente a la autoridad saliente; la presentación, análisis, verificación y entrega formal de la información municipal, incluido el informe de gestión, y la toma de posesión de las nuevas autoridades municipales. En el caso de San Pedro Sula, el panorama es distinto, ya que el alcalde Roberto Contreras logró la reelección, convirtiéndose en el segundo alcalde en ser reelecto de manera consecutiva en la capital industrial del país.

La juramentación

La juramentación de las autoridades municipales electas se realizará el viernes 23 de enero en el Salón Consistorial del Palacio Municipal de San Pedro Sula. La gobernadora saliente de Cortés, Alexa Solórzano, será la encargada, conforme a la ley, de juramentar al alcalde Roberto Contreras Mendoza y a la vicealcaldesa Maritza Soto de Lara. Asimismo, tomará la promesa de ley de ser fieles a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes a los regidores electos: Ericelda Leonardo Rosales, José Antonio Rivera, María Elena Vega, Julio Montessi, Tania Isabel Zúñiga Amador, Cristhofer Fajardo, Júnior Burbara, Nory Collins, Rodolfo Padilla Sunseri y Armando Calidonio.

Investidura