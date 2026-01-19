Nuevo gobierno debe aumentar la inversión en energía Eléctrica

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) ejecutó una inversión de 15,932 millones de lempiras en proyectos de transmisión y distribución en la zona norte del país.
Las inversiones en infraestructura energética realizadas durante el gobierno de Xiomara Castro han sido reconocidas por empresarios y ciudadanía en general, no obstante, coinciden en que estos esfuerzos deben, no solo mantenerse, sino incrementarse durante la administración de Nasry Asfura, ante la creciente demanda eléctrica.
Durante una reunión con empresarios de la zona norte, Erick Tejada, ministro de Energía y gerente general de la Enee, informó que en el área de transmisión se ejecutaron proyectos como la ampliación de las subestaciones San Buena Ventura, San Pedro Sula Sur, Choloma y Santa Marta, así como la construcción de nuevas subestaciones en El Centro, La Victoria y Calpules.
Inversión de la Enee
En el área de distribución, detalló la repotenciación de los circuitos RNA-L385, Masca L353, Naco L365 y CIR-201, además de la construcción del circuito Naco, con una extensión de 10.1 kilómetros, y la ejecución de 31 proyectos de electrificación.
“Son más de 15,000 millones de lempiras invertidos solo en el Valle de Sula”, afirmó Tejada.
Los proyectos, sin duda, contribuyen a descongestionar subestaciones que operaban con sobrecarga. Sin embargo, expertos advierten que aún se requieren más subestaciones y transformadores para suplir la creciente demanda derivada de nuevos desarrollos residenciales, comerciales e industriales.
Más proyectos, más demanda
Samuel Rodríguez, experto en energía, sostuvo que la expansión de subestaciones eléctricas en San Pedro Sula debe continuar, ya que la infraestructura actual cubre la demanda presente, pero no será suficiente para los proyectos futuros. En ese sentido, señaló la necesidad de construir nuevos circuitos ante la incorporación de transformadores adicionales.
Especialistas en desarrollo urbano estiman que en San Pedro Sula se construirán al menos 15 torres más en los próximos años, considerando que los proyectos de edificios de apartamentos y de usos mixtos tardan en promedio dos años en ejecutarse debido a los permisos y trámites requeridos.
Alejandro Puerto, directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (Cich), explicó que el desarrollo comercial, con nuevas plazas y torres de usos mixtos y residenciales, continuará debido al alto costo de la tierra, lo que impulsa las construcciones verticales para optimizar el uso del suelo.
En este contexto, los expertos coinciden en que es necesario y estratégico que el nuevo gobierno continúe y aumente la inversión en infraestructura energética.
José Arriaga Yacamán, exgerente de la Enee, indicó que la inversión en subestaciones debe mantenerse y sugirió la construcción de nuevas instalaciones en sectores como El Ocotillo, El Zapotal y Chamelecón, con el fin de fortalecer la capacidad energética de la zona norte.
Por su parte, Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), señaló que la Enee debe continuar combatiendo las pérdidas técnicas y no técnicas, ya que estas siguen representando la principal fuga de recursos de la estatal.
Boquín agregó que numerosos proyectos comerciales e industriales se han visto obligados a realizar inversiones propias en energía debido a la incapacidad de la Enee para garantizar el suministro requerido.
Finalmente, Efraín Rodríguez, líder de las mipymes, advirtió que los constantes cortes de energía continúan afectando la producción del sector, una situación que debe corregirse, especialmente considerando el alto costo de la energía eléctrica en Honduras.