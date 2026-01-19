Nuevo gobierno debe aumentar la inversión en energía Eléctrica

San Pedro Sula

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) ejecutó una inversión de 15,932 millones de lempiras en proyectos de transmisión y distribución en la zona norte del país. Las inversiones en infraestructura energética realizadas durante el gobierno de Xiomara Castro han sido reconocidas por empresarios y ciudadanía en general, no obstante, coinciden en que estos esfuerzos deben, no solo mantenerse, sino incrementarse durante la administración de Nasry Asfura, ante la creciente demanda eléctrica. Durante una reunión con empresarios de la zona norte, Erick Tejada, ministro de Energía y gerente general de la Enee, informó que en el área de transmisión se ejecutaron proyectos como la ampliación de las subestaciones San Buena Ventura, San Pedro Sula Sur, Choloma y Santa Marta, así como la construcción de nuevas subestaciones en El Centro, La Victoria y Calpules.

Inversión de la Enee

En el área de distribución, detalló la repotenciación de los circuitos RNA-L385, Masca L353, Naco L365 y CIR-201, además de la construcción del circuito Naco, con una extensión de 10.1 kilómetros, y la ejecución de 31 proyectos de electrificación.



“Son más de 15,000 millones de lempiras invertidos solo en el Valle de Sula”, afirmó Tejada. Los proyectos, sin duda, contribuyen a descongestionar subestaciones que operaban con sobrecarga. Sin embargo, expertos advierten que aún se requieren más subestaciones y transformadores para suplir la creciente demanda derivada de nuevos desarrollos residenciales, comerciales e industriales.



Más proyectos, más demanda