Frente frío y vaguada dejarán lluvias en estos departamentos de Honduras

Una vaguada prefrontal mantiene el cielo nublado y lloviznas sobre varias regiones de Honduras, mientras que un frente frío se aproxima desde el Golfo de México, provocando cambios importantes en el clima durante las próximas horas.
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) confirmó este domingo que una vaguada prefrontal dejará lluvias intermitentes en varias zonas de Honduras.
Actualmente, las precipitaciones afectarán principalmente Cortés, Atlántida, Colón e Islas de la Bahía, según informó el meteorólogo de turno, Víctor Ortega.
El funcionario explicó que la nubosidad y lloviznas continuarán durante gran parte del día en estas zonas mencionadas.
La vaguada prefrontal provocará que los cielos permanezcan mayormente nublados, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas en gran parte del territorio.
El experto alerta que las lluvias podrían generar inundaciones localizadas en sectores bajos y vulnerables, especialmente en Cortés, Atlántida y Colón, por lo que recomiendan a la población mantenerse informada y evitar cruzar ríos o quebradas crecidas.
En el resto del país, las temperaturas se mantendrán frescas, con lluvias y lloviznas débiles, mientras que las zonas del Suroccidente y Sur podrían registrar rachas de viento de 20 a 40 km/h, afectando algunas carreteras y áreas expuestas.
El meteorólogo Víctor Ortega explicó que este patrón climático es típico de la temporada y que se debe a la interacción entre la vaguada prefrontal y el frente frío proveniente del Golfo de México.
Copeco han recomendado a la población preparar kits de emergencia y asegurar techos, objetos livianos y zonas de riesgo ante posibles rachas de viento y lluvias.
En Roatán varias familias fueron evacuadas este domingo por las lluvias registradas en esa zona insular del país.