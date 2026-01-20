Grandes retos esperan a la nueva administración municipal

San Pedro Sula

Por segunda vez, la capital industrial del país será gobernada por un alcalde reelecto de manera consecutiva.

Roberto Contreras será acompañado en su segundo mandato por una Corporación Municipal en la que cuenta con mayoría para gobernar y en la que más de la mitad de sus integrantes son actuales regidores.

No obstante, diversos sectores de la ciudad le toman la palabra a Contreras, quien ha reiterado que su segundo mandato será mejor que el primero, período en el que la educación técnica y la salud figuraron entre sus principales apuestas.

Contreras asumirá su nueva gestión con grandes retos al frente de una ciudad que enfrenta serios problemas de congestionamiento vehicular, déficit de obras macro de infraestructura y la finalización de las concesiones del manejo del agua potable y la recolección de basura.

Retos

El exalcalde Héctor Guillén explicó que la ciudad enfrenta desafíos importantes, especialmente en materia de movilidad urbana, por lo que considera prioritario hacer un uso eficiente del Centro de Movilidad Urbana y aplicar de forma estricta el Plan de Movilidad Urbana contemplado en el Plan Maestro de Desarrollo Municipal.

A juicio del exalcalde, es necesario apoyar la implementación del nuevo sistema de transporte público de pasajeros, conocido como Metrosula, para resolver parte del problema de transporte en la ciudad, señaló Héctor Guillén, exalcalde de San Pedro Sula.

Guillén considera urgente impulsar nuevas soluciones de infraestructura vial, como la construcción del bulevar del sur, la ruta 4, la conclusión del segundo anillo de la Circunvalación Noroeste y el libramiento de San Pedro Sula. Asimismo, sostiene que la nueva administración debe ejecutar un plan maestro de alcantarillado pluvial y trabajar en la transición de la concesión de Aguas de San Pedro, exigiendo un buen servicio durante el tiempo restante del contrato, al igual que con la empresa Sulambiente.

Para el exalcalde, también es crucial diseñar obras de infraestructura vial que permitan enfrentar el crecimiento de la ciudad de cara al año 2036, cuando San Pedro Sula conmemorará sus 500 años de fundación.

El empresario Menotti Maradiaga coincidió con Guillén y consideró que la nueva administración debe evaluar y priorizar las necesidades de infraestructura vial. Maradiaga explicó que es urgente avanzar hacia un ordenamiento territorial que permita el crecimiento económico sostenible.

Asimismo, opinó que se debe implementar un sistema de transporte urbano que alivie el tráfico y mejore la movilidad de los ciudadanos. Las nuevas autoridades, agregó, deben trabajar en la simplificación administrativa para la gestión de permisos de operación y construcción, indicó Menotti Maradiaga, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio.

Garantizar el suministro de agua potable y una adecuada recolección de desechos sólidos es otra de las recomendaciones del empresario, así como avanzar en el libramiento de San Pedro Sula y gestionar ante el Gobierno central la construcción de la carretera a Cofradía y una solución vial en el sector del cerro Lempira, aunque se trate de una vía nacional.