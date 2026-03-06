Honduras firma convenio y avanza para regresar al CIADI

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura, firmó este viernes el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, conocido como Convenio del CIADI, con lo que el país avanza en su reincorporación a este organismo internacional. La firma se realizó en Washington, D. C., según informó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución que forma parte del Grupo Banco Mundial. Con esta decisión, Honduras se convierte en el Estado signatario número 166 del convenio, paso previo para integrarse nuevamente como miembro pleno del organismo una vez que el acuerdo sea ratificado. Tras la ratificación, el país podrá acceder a mecanismos internacionales de arbitraje, conciliación y mediación para resolver disputas relacionadas con inversiones entre el Estado hondureño y inversionistas extranjeros.

Durante la ceremonia, el presidente Asfura destacó que la reincorporación busca fortalecer la confianza internacional en el país. “Al reincorporarnos al CIADI, Honduras adopta estándares internacionales reconocidos globalmente para la solución de controversias en materia de inversión. Esto no debilita al país; lo fortalece”, expresó el mandatario hondureño.

El gobernante también señaló que la decisión busca mejorar la previsibilidad jurídica y atraer capital extranjero. “Nos coloca en el marco de previsibilidad que los mercados internacionales valoran y que los inversionistas requieren”, agregó.

Honduras en la mira de los mercados internacionales

Por su parte, Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial y del Consejo Administrativo del CIADI, afirmó que la decisión envía una señal positiva a los mercados internacionales. “La inversión sigue a la confianza. Cuando los inversionistas saben que las reglas son claras y que los contratos serán respetados, están mucho más dispuestos a poner el capital a trabajar”, indicó.

Banga añadió que la firma del convenio demuestra el compromiso de Honduras con la creación de condiciones que favorezcan la inversión privada y la generación de empleo. Desde el CIADI, Martina Polasek, secretaria general del organismo, señaló que la reincorporación representa un paso importante para el país. “Honduras está dando un paso fundamental hacia la membresía del CIADI y los beneficios que conlleva para la inversión y el crecimiento económico”, afirmó.