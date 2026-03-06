Instalan sistema de alerta para proteger a pescadores en Atlántida

La Ceiba, Atlántida

En una colaboración entre la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales, también conocida como Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), la organización GOAL Internacional y pescadores locales, se realizaron con éxito las pruebas de un nuevo sistema de alerta temprana en los municipios de La Ceiba, El Porvenir y Jutiapa en Atlántida. Durante la jornada, se validó la comunicación entre embarcaciones y tierra firme en El Porvenir, además de supervisar el funcionamiento de mangas de viento y paneles solares destinados al monitoreo climático. Marlon Zelaya, subcomisionado de Copeco, calificó las pruebas como un éxito, asegurando que el sistema garantiza una respuesta inmediata ante emergencias.

​​​​​"Hemos hecho la prueba de conexión en alta mar con el radio base y los portatiles con las que cuentan las lanchas que operan los pescadores de El Porvenir", aseguró Zelaya.

El funcionario dijo además que se han instalado otros sistemas de alerta temprana en las aldeas garifunas de Coronal en La Ceiba y Nueva Armenia en el municipio de Jutiapa. "Estos pescadores en Semana Santa van a venir apoyar los operativos de Conapremm y garantizar a la población que esas embarcaciones tienen comunicación con tierra firme. Cualquier contingencia que se pueda dar en alta mar daremos una respuesta de manera rápida", agregó Zelaya.

Por su parte, Raúl Eduardo Rosales, representante de los pescadores de El Porvenir, destacó que esta tecnología reduce riesgos significativamente, brindando mayor tranquilidad tanto en las faenas de pesca como en las actividades turísticas. "Esto nos viene a beneficiar de gran manera porque nos sirve para que ningún compañero esté en alto riesgo ya que en caso de una emergencia nos podremos comunicar", dijo Rosales. Más de 100 pescadores serán beneficiados con esta iniciativa que busca fortalecer la prevención y seguridad en las comunidades pesqueras.