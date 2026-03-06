Mathías Vázquez: Su nueva vida en Estados Unidos y se rinde a futbolista hondureño

Estados Unidos.

El joven delantero hondureño Mathías Vázquez habló sobre su presente y sus aspiraciones en el fútbol internacional, destacando su deseo de algún día jugar en la Major League Soccer y cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo con la Selección de Honduras. Durante la entrevista con Diario LA PRENSA también se rindió en elogios para el atacante Dereck Moncada, a quien destacó por su buen momento en el extranjero y con quien incluso visualiza una posible dupla ofensiva en el futuro del combinado nacional.

Entrevista con Mathías Vázquez

¿Te ves jugando en la MLS? Yo diría paso a paso. Por supuesto tengo la proyección para aspirar a jugar ahí, pero es día a día. Primero tengo que empezar a hacer goles y consolidarme acá en el segundo equipo. Entonces pensar si voy a llegar o no a la MLS no me preocupa, porque sé que primero tengo que hacer un montón de cosas para tal vez siquiera pensarlo. Ante la escasez de delanteros, ¿te sientes como un afortunado por tener las cualidades que tenés y que los ojos de muchas personas, futbolistas, entrenadores y equipos estén puestos sobre vos, los reflectores? La verdad que ser delantero me parece que es un privilegio. Delanteros jóvenes no hay muchos y es verdad que te llevás casi todos los reflectores porque al final con lo que ganás en fútbol es con el gol. Pero yo no era delantero cuando llegamos a Motagua, yo era extremo por la zurda, pero por mi altura y por mis cualidades de intuir las jugadas y mi juego aéreo me hicieron delantero, y me parece que fue una decisión acertada. Antes de seguir, ¿qué hacés en el día a día en Estados Unidos? ¿Cómo es la vida fuera del fútbol, la comida, la casa, salir a pasear? Tiene gimnasio, piscina y lugares para caminar. La comida me la cocino yo. Yo vivo acá con otro compañero que es venezolano y entre los dos nos arreglamos para comer, pero solo cocinamos la cena porque desayunamos y almorzamos en el complejo.

Esa etapa de estar solo aquí, ¿te tocó aprender a cocinar sí o sí? No, en Honduras no he cocinado. En Honduras tenía el privilegio de tener una empleada, pero acá me tocó aprender y no me parece que sea tan difícil, aunque tengo que mejorar también en mis recetas. ¿Qué es lo que mejor te sale? Las hamburguesas. La verdad que me salen bien a la plancha acá y las cosas simples. Si me pedís una receta muy complicada, la verdad que me caigo a pedazos. Hablando de sacrificios, ¿tuviste que dejar alguna novia para ser futbolista? No, no podía tener. Yo tengo novia que vive en Honduras, es una relación a larga distancia, pero al final las prioridades que tengo son esas y me tocó dejarla en Honduras. Siempre es un sacrificio que he tenido que hacer. Yo he tenido que dejar a mi mamá atrás para perseguir ese sueño, entonces no es algo que me mate o que me haga caerme, porque tenés que estar acostumbrado y ser fuerte mentalmente si querés ser futbolista.

Ahora bien, Mati, proceso nuevo, aspiraciones nuevas, nuevo entrenador. ¿Qué ves en todo eso ante las nuevas posibilidades de integrar la Selección Nacional de Honduras? Sí, la Selección ahora que tiene nuevo técnico y nuevo director deportivo es un proceso largo. Yo ahora tengo 19, pero para el Mundial de 2030 voy a tener 23. Son cuatro años que tengo que aprovechar para mejorar y crecer muchísimo como futbolista, y tal vez así ganar alguna oportunidad en este proceso. Sería un sueño hecho realidad debutar en la Selección y poder clasificar a un Mundial. Matías, ¿es una ilusión o lo ves como una realidad? Es una ilusión y paso a paso me parece que lo puedo ir convirtiendo en realidad. Ya he ido a dos microciclos, ahora espero poder seguir acá demostrando en esta liga en Estados Unidos. Tal vez así me vuelven a llamar y poder causar una buena impresión en el nuevo cuerpo técnico y ganarme poco a poco un puesto. Ya te dije que son cuatro años de proceso hasta el Mundial, así que espero ganarme un puesto y hacer este cambio de generación que me parece que tanto necesita Honduras.



¿Tu sueño dorado con la Selección de Honduras cuál es? Primero debutar, obviamente, y después clasificar a un Mundial con Honduras. Me parece que no hay cosa más linda que pueda ganar en mi carrera. Por donde vengo y por donde crecí, ganarse la clasificación a un Mundial con Honduras es uno de mis mayores sueños y uno de mis mayores logros que puedo conseguir como futbolista. ¿Te sentís más hondureño o más argentino? Yo soy hondureño. Me parece que a veces confunden la nacionalidad con la cultura. Yo nací en Honduras, crecí en Honduras y tengo amigos hondureños. Honduras me dio la oportunidad a mí y a mi familia, y aunque mis papás sean argentinos y tal vez me hayan enseñado más la cultura argentina, al final en Honduras también existen distintas culturas, como la cultura garífuna. Eso es algo que hay que celebrar, pero la nacionalidad es hondureña. Tengo pasaporte hondureño y nací en Honduras. Son más del “maje” que del “pibe” Sí.

¿Ves pronto poder viajar a España o a otros lugares? ¿Nunca se cierran las puertas? Puede ser una opción. Tal vez me quieran ver o probar, pero primero me tienen que convocar para mentalizarme. Obviamente me parece que puedo ser una opción, pero si no se da, ya en la próxima fecha FIFA espero poder estar y, si no, la siguiente. Lo importante es seguir mejorando y ganando un puesto acá en la selección. ¿Qué te ha parecido lo que está haciendo Dereck Moncada? También es un jugador joven hondureño que está destacando en el extranjero Sí, con Dereck la verdad que siempre lo miro en los diarios, que hizo un nuevo gol allá en Colombia. Me parece que es una liga muy competitiva en Sudamérica. Nosotros jugamos juntos en las selecciones menores y me parece que nos podríamos complementar bien si jugamos juntos en la selección mayor. ¿Se les avisa una dupla, Mathías y Dereck? Puede ser, puede ser. No sé, pero me parece que haríamos una buena dupla. ¿Qué opinás de este cambio de estructuras y mentalidad, pasar de técnicos hondureños y sudamericanos a un europeo? ¿Cómo lo ve un futbolista? Se notan las diferencias entre la filosofía sudamericana y la europea. Acá la forma de jugar de los americanos es muy diferente, es mucho más técnico y mucho más ordenado. Tal vez no tan físico como en Honduras, pero me parece que se puede sacar lo mejor de ambas filosofías: de la sudamericana la picardía y la pasión, y de la europea la disciplina y el orden. Siempre es necesario tener esa energía y temperamento en el fútbol Claro, al final si no hacés las cosas con pasión, me parece que no las hacés bien. A mí me encanta jugar al fútbol desde niño. Entonces todos los entrenamientos y partidos los juego tratando de disfrutarlos y haciendo todo con la pasión que tengo por este deporte, que me parece que es clave para llegar a ser futbolista.