Anthony Paz, la promesa hondureña que brilla en el fútbol colegial de Estados Unidos

Estados Unidos.

Su crecimiento futbolístico tomó fuerza en la Denham Springs High School , donde disputó tres temporadas consecutivas con el dorsal 30 y el apodo de “Messi” , ganado por su estilo encarador, habilidad en el uno contra uno y capacidad goleadora.

Nacido en San Pedro Sula, Honduras, y actualmente residente en el estado de Luisiana, Anthony ha construido una trayectoria sólida a base de talento, disciplina y constancia, manteniendo siempre intacto su gran sueño: vestir algún día la camiseta de la Selección Nacional de Honduras .

Con apenas 18 años, el hondureño Anthony Paz Ortega comienza a abrirse camino en el competitivo fútbol colegial de Estados Unidos, destacándose como una de las promesas catrachas en Luisiana.

Paz se desempeña como delantero, extremo derecho e izquierdo, e incluso como mediocampista ofensivo, mostrando versatilidad y lectura de juego. En la temporada 2023-2024 fue reconocido como Jugador del Año , marcando el inicio de una etapa brillante.

En su segundo año, su equipo conquistó el campeonato distrital y alcanzó las semifinales, mientras que en la campaña 2024-2025 recibió honores distritales y fue nombrado Jugador Más Traspasado . Esta última temporada volvió a celebrar un campeonato distrital y representó una destacada participación llegando hasta las semifinales estatales, consolidándose como referente de su institución.

Asimismo, Anthony también dejó huella a nivel de clubes. Durante dos temporadas defendió los colores del PSC , donde obtuvo su primera medalla en el Torneo Red Stick , experiencia que marcó su desarrollo competitivo. Posteriormente, en la campaña 2024-2025, logró el Campeonato Elite de Otoño y conquistó medallas en el Clásico de Otoño de Stysa , además de representar a Luisiana en la Copa del Presidente disputada en Dallas, Texas, y Tampa, Florida.

Actualmente, el futbolista hondureño forma parte del proyecto formativo de Louisiana Elite MLS NEXT , donde viste el número 70 y continúa elevando su nivel en una de las plataformas juveniles más exigentes del país norteamericano.

Recién culminó su participación colegial como semifinalista estatal con Denham Springs y ya ha retomado entrenamientos con miras a su próxima temporada en la MLS NEXT . En su centro educativo se preparan las premiaciones anuales, y todo apunta a que su nombre volverá a figurar entre los más destacados.

Con apenas cuatro años de haber llegado a Estados Unidos, Anthony Paz Ortega ha demostrado que el fútbol no es solo un deporte para él, sino su gran pasión en su vida. Nacido en San Pedro Sula, lleva en el corazón los colores del Real Club Deportivo España , club del que es fiel aficionado desde niño. Su máximo referente es Lionel Messi , a quien admira por su talento y mentalidad ganadora; De hecho, desde pequeño le apodan “Messi”.