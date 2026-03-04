Selección Femenina de Honduras naufraga y es eliminada del Mundial por dos penales

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección Femenina de Honduras naufragó en casa y quedó eliminada de asistir al Mundial de Brasil 2027 tras empatar 2-2 contra Trinidad y Tobago en la tercera jornada de las Clasificatorias Concacaf W en el Estadio Nacional.

A la 'H' Femenina se le escapó el sueño de una clasificación histórica a la Copa del Mundo y de paso tampoco logró el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo dirigido por el colombiano Mario Abadía no tenía mañana y la obligación era ganarle a las caribeñas para meterse a la siguiente fase de la eliminatoria, pero se han quedado en el camino, aunque dando un buen partido.

Un gran gol de Allyson Reed, con un tremendo remate de zurda en el minuto 9, alimentaba la ilusión catracha. Buena recuperación de Lesbia Puerto para asistir a la delantera que juega para la Universidad de Texas, Reed se quitó una marca de encima con el amaque y soltó un precioso disparo que se clavó en el ángulo. ¡GOLAZO!

Las chicas hondureñas aumentaron la ventaja en el 21' tras un centro desde la banda izquierda de Evelin Ordóñez que llegó a conectar Allyson Reed con la derecha para fusilar a la portera triniteca Simone Eligon.

No obstante, las hondureñas se fueron quedando en el camino y eso fue aprovechado por Trinidad y Tobago que antes del descanso anotó el descuento mediante un polémico lanzamiento penal. La árbitra central canadiense Myriam Marcotte se apoyó en el cuarto oficial para sancionar el penal. Kedie Johnson lo anotó.

En el complemento Honduras supo canalizar la tensión del juego y aguantaba los tibios embates caribeños, pero al 85' un penal infantil cometido por Yensi Ferrera condenó las aspiraciones hondureñas del resto del eliminatorio.

Nikita Gosine no perdonó a Madeline Nieto y el partido terminó empatado 2-2. Y con eso, la Selección Femenina de Honduras queda eliminadas de la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Honduras en la primera fecha había perdido 3-0 contra El Salvador por el Grupo F, eso en diciembre del 2025. Las salvadoreñas, que amasan seis puntos, juegan en la última fecha contra las trinitenses que llegaron a cuatro unidades, por lo que el juego entre sí será el decisivo para conocer a la clasificada a la última ronda del eliminatorio.

La 'H', ya eliminada, disputará en encuentro de trámite contra la también eliminada Barbados. Aún no hay fecha confirmada para ambos compromisos.