Condiciones secas y lluvias: así será el clima este jueves en Honduras

Tegucigalpa

El clima en Honduras presentará condiciones mayormente cálidas este jueves 5 de marzo, aunque durante la tarde podrían registrarse lluvias y chubascos débiles en algunas zonas del país, según el pronóstico emitido por Copeco.

De acuerdo con el informe meteorológico, durante la mañana predominarán los vientos provenientes del este, lo que favorecerá condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, conforme avance el día, el transporte de humedad desde el mar Caribe hacia el país y la influencia de la brisa del océano Pacífico provocarán precipitaciones aisladas.

Estas lluvias se esperan principalmente en las regiones occidental, norte y oriental, aunque se prevé que sean de intensidad débil y de corta duración.

Las autoridades también indicaron que el cielo estará parcialmente nublado en varias zonas y las temperaturas continuarán cálidas, una condición típica de la temporada.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies, considerado normal para la navegación.

Asimismo, se informó que la fase lunar corresponde a luna llena. El amanecer se produjo a las 6:03 de la mañana y el atardecer a las 5:58 de la tarde.