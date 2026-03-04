Anduray admite tener familia en el Gobierno, pero dice que Rixi y Mel tenían más

Tegucigalpa, Honduras.

Fernando Anduray, recientemente nombrado comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), se refirió a la presencia de familiares de funcionarios en distintos gobiernos. El funcionario reconoció que algunos miembros de su familia trabajan en la actual administración del presidente Nasry Asfura, aunque aseguró que la situación no se compara con los “familiones” que, según él, existían durante el gobierno de Xiomara Castro.

Anduray afirmó que Rixi Moncada, excandidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), tenía alrededor de 60 familiares trabajando en el aparato estatal. Asimismo, sostuvo que el expresidente Manuel Zelaya Rosales habría conseguido empleo a más de 100 personas de su círculo cercano durante la administración anterior. “Yo tengo una familia que es eminentemente nacionalista y cada uno de ellos tiene su nicho de participación y trabajo. Evidentemente, yo y dos miembros de mi familia más, o tres miembros de mi familia, no se pueden comparar con los 60 de Rixi (Moncada) o los 120 de Mel Zelaya”, expresó Fernando Anduray. Diversos reportes señalan que la esposa de Anduray se desempeña como subdirectora de Servicios para Emprendedores en Honduras (Senprende), mientras que su hija ocupa un cargo dentro de la Secretaría de Salud.