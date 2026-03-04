Ronald Panchame es el nuevo jefe de bancada del Partido Libre

TEGUCIGALPA

La jornada contó con el acompañamiento del coordinador general del partido, Manuel Zelaya , quien respaldó el desarrollo del proceso interno y la dinámica participativa entre las y los legisladores .

Los congresistas del opositor partido Libertad y Refundación (Libre) eligieron este miércoles al nuevo jefe de su bancada en el Congreso Nacional.

Durante la elección participaron como aspirantes a la jefatura de bancada los diputados Hugo Noé Pino y Ronald Panchamé, quienes se sometieron a la votación de sus compañeros.

Tras concluir el proceso, la bancada eligió como nuevo jefe a Ronald Panchame, quien asumirá la coordinación de las acciones legislativas del partido en el Congreso Nacional.

Panchame destacó el clima de compañerismo que prevaleció durante la elección y subrayó la voluntad de trabajar de manera conjunta para fortalecer el desempeño legislativo de Libre.

El nuevo jefe de bancada señaló que uno de los principales objetivos será impulsar una nueva etapa dentro del grupo parlamentario, enfocada en consolidar la formación política de sus integrantes.

Asimismo, indicó que se buscará ampliar el conocimiento en temas legales y técnicos, con el propósito de mejorar la calidad de las iniciativas y debates en el hemiciclo legislativo.

Panchame también enfatizó la importancia de promover la construcción de consensos, integrando a todos los sectores del partido en la toma de decisiones y en la definición de prioridades legislativas.