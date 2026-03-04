Anabel Gallardo es reelegida presidenta del Cohep para el período 2026-2028

Tegucigalpa, Honduras.

La Asamblea General Ordinaria del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) decidió reelegir este miércoles a Anabel Gallardo como presidenta de la organización para el período 2026-2028. Tras su reelección, Gallardo agradeció la confianza depositada por el sector empresarial y aseguró que continuará trabajando con compromiso en representación de la empresa privada hondureña. Durante la actividad también participó María Antonieta Mejía, designada presidencial, quien felicitó a Gallardo por continuar al frente del organismo empresarial.

“Primero felicitarle a Anabel por esa reelección. Mujeres seguimos liderando estos espacios de participación y creo que es importante destacar su enorme labor en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada”, expresó Mejía. La funcionaria también manifestó sus deseos de éxito para la dirigente empresarial en esta nueva etapa. Además, señaló la importancia de mantener una relación de cooperación entre el sector público y privado para el desarrollo del país. “Creemos que cuando la empresa privada y el gobierno caminan en la misma dirección, Honduras gana”, afirmó. Mejía agregó que el sector privado es el motor económico del país, mientras que el Estado debe generar las condiciones para que las empresas puedan operar. Durante la asamblea también se dio a conocer la integración de la nueva junta directiva del Cohep para los próximos dos años.

Así quedó la directiva del Cohep