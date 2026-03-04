Eduardo Oviedo: Gobierno no podría absorber alza excesiva en combustibles

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“Los precios del petróleo se van a disparar, no hay nada que nosotros podamos directamente hacer; hay cosas que sí podemos hacer, como bajar el consumo nacional de combustibles , ser más prudentes, entre otras medidas”, indicó el funcionario al referirse al escenario internacional.

El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Eduardo Oviedo, advirtió este miércoles que los precios internacionales del petróleo podrían registrar un incremento significativo en los próximos meses, lo que impactaría directamente en el costo de los combustibles en Honduras.

Oviedo señaló que, aunque el Gobierno mantiene vigentes los subsidios a los combustibles, un alza pronunciada representaría una carga fiscal considerable para el Estado.

“No creo que el gobierno tenga capacidad de absorber una variación excesiva en la subida de los combustibles; los subsidios están vigentes; el problema es que, si suben los costos, va a subir el subsidio; eso es un costo alto para el gobierno”, expresó.

El titular de la estatal eléctrica subrayó que la situación está ligada a factores externos que escapan al control de las autoridades nacionales, por lo que recomendó a la población adoptar medidas de ahorro y consumo responsable de combustibles.

Asimismo, manifestó que, aunque no puede confirmar si habrá problemas de abastecimiento, considera que el incremento en los precios será una consecuencia casi inevitable si se mantiene la tendencia al alza en el mercado internacional.

“No sé si va a haber desabastecimiento, pero creo que va a haber aumento en los precios”, concluyó Oviedo.