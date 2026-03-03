Cifras de recaudación de la Enee por venta de energía en el periodo 2022-2025

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) reportó resultados halagadores en concepto de recaudación durante los últimos cuatro años. Cifras preliminares publicadas por la estatal eléctrica indican que la venta de energía dejó 156,608.6 millones de lempiras entre 2022-2025. Agrega que en 2022 ingresaron 36,711.8 millones de lempiras, en 2023 aumentó a L37,871 millones, en 2024 se incrementó a L42,617.1 millones y en 2025 se redujo a L39,408.7 millones.

De acuerdo con los reportes económicos de la Enee, el sector residencial es el que más consume energía y, por ende, el que más ingresos reporta, sumando 70,718.1 millones de lempiras en los últimos cuatro años, equivalente a 45.15% del total. El sector comercial continúa por nivel de consumo en la segunda posición, con 43,044.2 millones de lempiras por compra de energía en el cuatrienio 2022-2025, que significan 27.48% de la entrada total. Según fuentes técnicas de la Enee, la disminución en los ingresos por venta de energía en 2025 se explica por una rebaja en la tarifa eléctrica derivada de la renegociación de los contratos con un grupo de generadores privados. Un informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin) indica que “para el cierre del 2025, el costo de compra promedio de la energía fue de 3.772 lempiras por kilovatio hora, inferior al observado al cierre del 2024, que fue de L4.082 por KWh”.



Balance 2025