Ahdippe alerta alza en combustibles y propone mesa técnica urgente

Tegucigalpa, Honduras

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente ya comenzó a sentirse en los mercados energéticos internacionales y Honduras no está al margen. La combinación de tensiones en el Golfo Pérsico, ataques a refinerías y la amenaza sobre el estratégico Estrecho de Ormuz ha impulsado al alza los precios del petróleo y sus derivados, un efecto que podría reflejarse en los surtidores nacionales a partir de la próxima semana. Desde la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), Saraí Silva, directora ejecutiva, advirtió que el escenario se ha complicado más rápido de lo previsto y que los factores actuales apuntan a un incremento significativo, especialmente en el diésel y el queroseno.

“Primero era la suspensión del paso del Estrecho de Ormuz, pero ayer ya con un ataque a refinerías importantes de la zona se vuelve más complejo. Eso está disparando los precios internacionales y según el seguimiento que nosotros estamos dando pareciera que tiene mayor influencia en el diésel y el querosén”, explicó Silva. La ejecutiva detalló que a la tensión geopolítica se suma el componente climático, que también incide en los mercados energéticos y agrava el comportamiento de los precios. Aunque el cierre oficial del recuento semanal ocurre hasta el jueves, las señales ya apuntan a incrementos. “Estamos apenas en martes, hay que esperar de aquí al jueves cuando se cierra el recuento de esta semana para ver cómo va a quedar. Pero sí es preocupante lo que está pasando, porque ese impacto de precios internacionales se va a ver reflejado aquí en el mercado local”, subrayó. Consultada sobre cuánto tiempo podría extenderse este escenario de volatilidad, Silva señaló que se trata de un contexto impredecible, condicionado por la evolución del conflicto y las decisiones que adopten los países involucrados. La directora de Ahdippe reconoció que, aunque el sector evita generar alarma sin cifras oficiales consolidadas, el comportamiento de los indicadores internacionales apunta a incrementos importantes en la próxima estructura de precios. “Los factores están hacia el alza y con seguridad que la próxima semana va a subir. No queremos hacer anuncios sin tener la información cerrada, porque no se trata de especular ni de alarmar, pero sí el impacto va a ser importante”, advirtió. En medio de este panorama, el subsidio estatal juega un papel determinante para amortiguar el impacto en el consumidor final. “El gobierno está subsidiando y esto va a ayudar. Tal vez no es que va a evitar el impacto del aumento de los precios, pero en el caso de la gasolina regular y el diésel siempre va un componente de un 50% de subsidio. Si no se tuviera ese subsidio fuera mucho más”, explicó Silva.