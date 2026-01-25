Cohep insta al Congreso a aprobar Ley de Empleo Parcial

Tegucigañpa.

Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, manifestó su confianza en que el Congreso Nacional dé luz verde a la Ley de Empleo Parcial durante la primera legislatura. “Felicito al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, porque la primera sesión se desarrolló con orden y eficiencia, tal como lo demanda el pueblo hondureño en estos momentos. Ojalá que desde el primer día continúen trabajando de manera productiva y enfocada en las prioridades nacionales”, expresó.

Desde la perspectiva empresarial, la dirigente subrayó que esta propuesta legal tendría un impacto directo en la dinámica laboral del país. “La Ley de Empleo Parcial va a contribuir a crear más oportunidades laborales en Honduras, que es precisamente a lo que estamos apostando como sector privado. Al generar más empleos, evitamos que muchos jóvenes tengan que emigrar en busca de oportunidades y logramos que el talento humano del país se quede aquí, invirtiendo y trabajando en beneficio de nuestra nación”, señaló.