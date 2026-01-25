Nasry Asfura pide al CN decreto para pacientes en mora quirúrgica

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, declaró este domingo que entre sus prioridades durante los primeros días de su gestión está un decreto para el sistema público de salud y asistencia para migrantes retornados.
Asfura asistió a la toma de posesión de Juan Diego Zelaya como alcalde del Distrito Central, y remarcó que tiene un plan para destrabar la mora quirúrgica en hospitales públicos del país.
"He pedido a Tomás Zambrano, a la junta directiva que me apoyen con ese decreto. Hago un llamado a los 128 diputados a pedirles que me apoyen con ese decreto. Vamos a trabajar con la mora quirúrgica, atención de medicinas y poder darle seguridad a la gente que va a ser operada en la red nacional", declaró.
"Las políticas de salud pública son responsabilidad del Estado. Nadie puede negar que hay una emergencia de salud nacional. Necesitamos medicinas. Dispensarlas. Hay más de 16,000 operaciones en mora quirúrgica", añadió.
Gasto público
Sobre el cierre de algunas instituciones públicas, Asfura dijo: "Vamos a cerrar algunas. La reducción en la administración pública es un hecho. Estamos programando reducir el gasto en el sector público a alrededor de unos 10 a 15 mil millones de lempiras".
Empleo
"Me he reunido en San Pedro Sula con tres empresas grandes que van a ampliar nuevas operaciones. También en la zona sur. Nuevas empresas", explicó.
También dijo que su gobierno tiene un plan para los migrantes retornados y que su intención es "reincorporarlos en la sociedad".
Toma de posesión
Asfura asumirá el poder el 27 de enero sin la presencia de gobernantes y jefes de Estado de otros países, por razones de "austeridad", informó el viernes a EFE una fuente cercana al próximo gobernante de los hondureños.
"No se invitó a ningún mandatario, la presencia internacional será de los embajadores residentes que tienen su sede en Tegucigalpa, y concurrentes, cuya sede es otro país pero que están acreditados ante el Gobierno de Honduras, más los representantes de organismos internacionales", añadió de manera escueta la misma fuente.
Agregó que Asfura ha reiterado "su voluntad de que la toma de posesión sea una ceremonia sencilla y austera".
La investidura de Asfura se celebrará en la sede del Parlamento hondureño, en el centro histórico de Tegucigalpa, la capital del país centroamericano.
El 26 de diciembre, una de los tres designados presidenciales (vicepresidentes) de Asfura, María Antonieta Mejía, explicó que el próximo presidente del país "no es una persona suntuosa, ni le gustan los eventos protocolarios donde se incluyen recursos económicos", por lo que prefiere "abstenerse de un evento que va a tener mucho presupuesto", que puede ser destinado "a otro tipo de actividad que beneficie al pueblo hondureño".
Añadió que la toma de investidura será "un evento simbólico, nada ostentoso" y que el primer día de su mandato Asfura anunciará "las primeras decisiones" del rumbo a seguir por su administración.
Tradicionalmente la toma de posesión de los presidentes de Honduras se ha hecho en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.
Asfura, líder del conservador Partido Nacional, sucederá a Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien asumió el poder el 27 de enero de 2022.