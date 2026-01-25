Nasry Asfura pide al CN decreto para pacientes en mora quirúrgica

Tegucigalpa.

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, declaró este domingo que entre sus prioridades durante los primeros días de su gestión está un decreto para el sistema público de salud y asistencia para migrantes retornados. Asfura asistió a la toma de posesión de Juan Diego Zelaya como alcalde del Distrito Central, y remarcó que tiene un plan para destrabar la mora quirúrgica en hospitales públicos del país.

"He pedido a Tomás Zambrano, a la junta directiva que me apoyen con ese decreto. Hago un llamado a los 128 diputados a pedirles que me apoyen con ese decreto. Vamos a trabajar con la mora quirúrgica, atención de medicinas y poder darle seguridad a la gente que va a ser operada en la red nacional", declaró. "Las políticas de salud pública son responsabilidad del Estado. Nadie puede negar que hay una emergencia de salud nacional. Necesitamos medicinas. Dispensarlas. Hay más de 16,000 operaciones en mora quirúrgica", añadió.

Gasto público

Sobre el cierre de algunas instituciones públicas, Asfura dijo: "Vamos a cerrar algunas. La reducción en la administración pública es un hecho. Estamos programando reducir el gasto en el sector público a alrededor de unos 10 a 15 mil millones de lempiras". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Empleo

"Me he reunido en San Pedro Sula con tres empresas grandes que van a ampliar nuevas operaciones. También en la zona sur. Nuevas empresas", explicó. También dijo que su gobierno tiene un plan para los migrantes retornados y que su intención es "reincorporarlos en la sociedad".

Toma de posesión