Autorizan a alcalde de SPS conciliar demandas laborales por más de L550 millones

La Corporación Municipal autorizó al alcalde Roberto Contreras a negociar las demandas laborales que suman más de 550 millones de lempiras y que impactan las finanzas de la municipalidad de San Pedro Sula.
Además, le dio luz verde para buscar procesos de conciliación en reclamos administrativos contra la municipalidad, que también ascienden a millones de lempiras, tal como lo informó LA PRENSA.
Con esta moción, mediante la cual la municipalidad de San Pedro Sula se acoge al decreto legislativo 17-2026, el alcalde tendrá la facultad de conciliar procesos civiles, laborales y administrativos que generan consecuencias económicas para el municipio.
Gracias a la iniciativa presentada por el alcalde, Roberto Contreras, y respaldada por la Corporación Municipal, la ciudad podría evitar el pago de sumas millonarias si se logran acuerdos con los demandantes.
Tras la autorización de la Corporación Municipal, el alcalde queda facultado para iniciar los procesos de conciliación con las personas o instituciones que mantienen demandas contra la comuna.
El espíritu de esta ley es otorgar espacios de negociación y conciliación a instituciones públicas y municipalidades, con el objetivo de dirimir conflictos judiciales y reducir el impacto financiero en las arcas municipales.
En la moción presentada, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, expuso que la municipalidad, al igual que otras del país, enfrenta diversos procesos judiciales en materia laboral que han generado un fuerte impacto en las finanzas públicas municipales, debido al tiempo que transcurre entre la presentación de la demanda y la resolución definitiva de los casos.
Atención oportuna
En el documento también se explica que es necesario atender oportunamente las demandas laborales y los reclamos administrativos.
Lo anterior para evitar llegar a instancias como el emplazamiento judicial del alcalde, mediante la aplicación de los procedimientos establecidos en el decreto 17-2026, que forma parte de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano para fortalecer la gestión municipal.
La Corporación Municipal también autorizó al alcalde a optar por la vía de la conciliación en la primera audiencia de trámite o en cualquier etapa del proceso judicial laboral, ya sea en primera instancia o en grado de apelación.
Con ello se busca evitar incrementos en los montos por salarios dejados de percibir y reducir el impacto económico en las finanzas municipales.
Asimismo, se autorizó instruir a la Gerencia de Desarrollo Humano, en coordinación con la Gerencia Legal, a promover y realizar conciliaciones en los procesos laborales cuando estas resulten favorables para los intereses de la municipalidad.
De igual manera, el alcalde podrá ordenar que la Gerencia de Desarrollo Humano designe un procurador que dé seguimiento al libro de entradas del Juzgado de Trabajo, con el fin de iniciar oportunamente el proceso de contestación de las demandas y evitar un eventual emplazamiento judicial contra el alcalde.