Autorizan a alcalde de SPS conciliar demandas laborales por más de L550 millones

San Pedro Sula, Honduras

La Corporación Municipal autorizó al alcalde Roberto Contreras a negociar las demandas laborales que suman más de 550 millones de lempiras y que impactan las finanzas de la municipalidad de San Pedro Sula.

Además, le dio luz verde para buscar procesos de conciliación en reclamos administrativos contra la municipalidad, que también ascienden a millones de lempiras, tal como lo informó LA PRENSA.

Con esta moción, mediante la cual la municipalidad de San Pedro Sula se acoge al decreto legislativo 17-2026, el alcalde tendrá la facultad de conciliar procesos civiles, laborales y administrativos que generan consecuencias económicas para el municipio.

Gracias a la iniciativa presentada por el alcalde, Roberto Contreras, y respaldada por la Corporación Municipal, la ciudad podría evitar el pago de sumas millonarias si se logran acuerdos con los demandantes.

Tras la autorización de la Corporación Municipal, el alcalde queda facultado para iniciar los procesos de conciliación con las personas o instituciones que mantienen demandas contra la comuna.

El espíritu de esta ley es otorgar espacios de negociación y conciliación a instituciones públicas y municipalidades, con el objetivo de dirimir conflictos judiciales y reducir el impacto financiero en las arcas municipales.

En la moción presentada, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, expuso que la municipalidad, al igual que otras del país, enfrenta diversos procesos judiciales en materia laboral que han generado un fuerte impacto en las finanzas públicas municipales, debido al tiempo que transcurre entre la presentación de la demanda y la resolución definitiva de los casos.