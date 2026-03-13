Bomberos alertan que el “efecto lupa” provoca incendios en zacateras

San Pedro Sula, Honduras

El efecto lupa está provocando incendios en zacatales y podría desencadenar incidentes de mayor magnitud, advirtieron los bomberos sampedranos.

A esto se suman conductas que para muchos parecen normales, como lanzar una colilla de cigarro encendida. Combinadas con las altas temperaturas, pueden provocar quemas de gran magnitud.

¿Qué es el efecto lupa? Los apagafuegos sampedranos lo explican de manera sencilla: es el reflejo que generan los rayos solares al hacer contacto con botellas o fragmentos de vidrio, lo que puede provocar fuego. Si la botella está rota, el riesgo es mayor.

El verano ya comenzó y las altas temperaturas empiezan a sentirse. Con ello también aumentan las quemas en zacateras, basureros clandestinos y estructuras.

Los bomberos hicieron un llamado a la población sampedrana para prevenir este tipo de incidentes y recordaron que este año no se ha reportado ningún incendio forestal en el municipio.

Gabriel Chacón Fajardo, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, explicó que el verano que enfrentará la ciudad será intenso y que, aunque a la fecha no se ha registrado ninguno forestal, todos deben contribuir a evitar estos siniestros.

“Estamos listos y contamos con toda la logística para hacerle frente a los incendios. Las unidades están listas y el personal preparado para atender emergencias”, explicó.

Chacón Fajardo detalló que en los últimos dos meses se han registrado siete incendios en zacateras, 35 estructurales y la misma cantidad de incidentes en vehículos.

El oficial señaló que en ocasiones las personas prenden fuego a promontorios de basura cuando el tren de aseo no pasa, lo que se convierte en un verdadero riesgo. Nuestro esfuerzo se ha enfocado a sofocar las zacateras que toman fuego y muchas veces esto puede prevenirse advirtió.

Según los registros del Cuerpo de Bomberos, los sectores donde más quemas de zacateras se han reportado son el bulevar del Este, Sur y Norte, la colonia Los Cármenes y la carretera a Occidente.