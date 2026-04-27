Honduras impulsa cumbre de Mesoamérica para redefinir agenda regional

Tegucigalpa, Honduras.

En un esfuerzo por transformar la dinámica de cooperación regional, el Gobierno de Honduras, en su calidad de anfitrión de la reunión ejecutiva de Comisionados Presidenciales del Proyecto Mesoamérica, instó este lunes a las diez naciones del bloque a priorizar aquellos sectores y actividades regionales que generan impacto directo en el desarrollo de nuestros países. Bajo la premisa “volver al origen”, la representación hondureña propuso formalmente la ruta hacia una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para el primer trimestre de 2027, con el fin de elevar el nivel de compromiso político y definir una agenda de desarrollo regional para la próxima década.

El designado presidencial de Honduras, Carlos Flores, destacó que Mesoamérica es un proyecto que nació en 2001 y que posteriormente tuvo continuidad con la cumbre de 2019 en Tuxtla Gutiérrez, México. Resaltó que las prioridades del Proyecto Mesoamérica son la salud, el medio ambiente, la vivienda y la seguridad alimentaria.