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Honduras impulsa cumbre de Mesoamérica para redefinir agenda regional

Gobierno hondureño propone una cumbre presidencial en 2027 para fortalecer el Proyecto Mesoamérica y priorizar desarrollo regional

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 13:33 -
  • Agustín Lagos
Honduras impulsa cumbre de Mesoamérica para redefinir agenda regional

Honduras impulsa cumbre de Mesoamérica para 2027.

 Foto: cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

En un esfuerzo por transformar la dinámica de cooperación regional, el Gobierno de Honduras, en su calidad de anfitrión de la reunión ejecutiva de Comisionados Presidenciales del Proyecto Mesoamérica, instó este lunes a las diez naciones del bloque a priorizar aquellos sectores y actividades regionales que generan impacto directo en el desarrollo de nuestros países.

Bajo la premisa “volver al origen”, la representación hondureña propuso formalmente la ruta hacia una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para el primer trimestre de 2027, con el fin de elevar el nivel de compromiso político y definir una agenda de desarrollo regional para la próxima década.

Gobierno hondureño plantea relanzar Proyecto Mesoamérica con cumbre presidencial.

Gobierno hondureño plantea relanzar Proyecto Mesoamérica con cumbre presidencial.

 (Foto: cortesía)

El designado presidencial de Honduras, Carlos Flores, destacó que Mesoamérica es un proyecto que nació en 2001 y que posteriormente tuvo continuidad con la cumbre de 2019 en Tuxtla Gutiérrez, México. Resaltó que las prioridades del Proyecto Mesoamérica son la salud, el medio ambiente, la vivienda y la seguridad alimentaria.

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Además, mencionó el transporte, la energía y las comunicaciones, que involucran a diez países.

“Es un proyecto que alcanza a 244 millones de habitantes”, destacó Flores. “Hemos llegado a la conclusión de tener una cumbre presidencial en el primer trimestre de 2027”, recalcó el designado presidencial.

Explicó que “se dará un compás de espera para analizar el POA, debido a la importancia que tiene este proyecto, ya que no debe tener fronteras para la ejecución de los proyectos sociales y económicos”, concluyó el funcionario.

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Redacción web
Agustín Lagos

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