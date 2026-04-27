San Pedro Sula bajo calor extremo, el sol en su punto más intenso dispara las temperaturas

San Pedro Sula, Honduras.

Alberto López, pronosticador de Copeco , explicó que el cenit es un fenómeno que se registra entre el 25 de abril y el 5 de mayo en distintas regiones del país. Este evento ocurre cuando el sol se posiciona directamente sobre nuestras cabezas, alcanzando su punto más alto en el cielo.

Honduras enfrenta días de calor intenso debido al paso del sol por el cenit , un fenómeno que eleva significativamente las temperaturas y la radiación solar. En ciudades como San Pedro Sula, el termómetro rozará los 38 grados, marcando uno de los periodos más calurosos del año.

Durante este período, los rayos solares inciden de manera completamente perpendicular sobre la superficie terrestre. Esto provoca una mayor concentración de energía, lo que se traduce en un incremento notable de las temperaturas y una sensación térmica más intensa.

López detalló que este fenómeno, que ocurre únicamente en zonas tropicales, genera además una particularidad visible: la reducción casi total de sombras alrededor del mediodía. Es decir, los objetos proyectan sombras mínimas o prácticamente inexistentes.

En el caso de Honduras, este paso cenital no ocurre al mismo tiempo en todo el territorio, sino que varía según la ubicación geográfica. Por ejemplo, en San Pedro Sula está previsto que el punto máximo ocurra el 2 de mayo a las 11:49 de la mañana.

Este dato es clave, ya que ese día se espera una intensificación aún mayor del calor en la ciudad. Según el pronóstico, San Pedro Sula podría alcanzar temperaturas cercanas a los 38 grados centigrados, superando los registros habituales de días anteriores.

En general, la zona norte del país, donde se ubica San Pedro Sula, ya viene experimentando temperaturas elevadas. En días recientes se han registrado máximas de 36 y hasta 37 grados, cuando anteriormente rondaban los 32 grados.

Este aumento abrupto responde no solo al paso del sol por el cenit, sino también a la temporada seca que predomina actualmente en gran parte del territorio nacional. La combinación de ambos factores potencia el calor.

San Pedro Sula, conocida por su clima cálido, será uno de los puntos más afectados durante estos días. La intensidad de la radiación solar será particularmente alta, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

Además, el cielo mayormente despejado en la región norte favorece que los rayos solares lleguen sin obstáculos, elevando aún más la temperatura ambiente y la sensación térmica en la población.

López enfatizó que, aunque todo el país experimentará calor, las zonas norte y sur serán las más impactadas. En estas regiones, las temperaturas podrían mantenerse elevadas durante varios días consecutivos.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en actividades al aire libre. Uno de los grupos más vulnerables son los niños en edad escolar, que suelen exponerse al sol durante los recreos.

También se hace un llamado a las personas que trabajan a la intemperie, quienes deben tomar medidas adicionales para evitar afectaciones a la salud. La hidratación constante es fundamental en estas condiciones.

Otro punto importante es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Este es el período en el que se registran las temperaturas más altas y la mayor intensidad de radiación solar.