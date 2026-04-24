Alexandra Palma gana elecciones estudiantiles en el Intae

San Pedro Sula, Honduras.

Las elecciones estudiantiles en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae), concluyeron con éxito este viernes con la victoria de Alexandra Palma, candidata de la planilla Alianza Estudiantil, en un proceso que movilizó a cerca de 1,900 alumnos de las jornadas matutina y vespertina. Este ejercicio, que se realiza cada año para elegir al nuevo gobierno escolar, es también un mecanismo orientado a fortalecer la formación cívica y la participación ciudadana. La votación cerró a las 4:00 pm, conforme a lo previsto por la organización. Estrella Peña, orientadora del centro, explicó que el proceso tiene un valor formativo, ya que permite a los jóvenes acercarse a principios básicos de la democracia a través de la práctica. “Es un proceso muy importante porque estamos educando a nuestra población estudiantil, que es el presente y futuro de Honduras", dijo.

Peña detalló que el Intae ha desarrollado elecciones estudiantiles durante 19 años y que en los últimos tres ha incorporado herramientas tecnológicas para el registro y conteo de votos, lo que ha permitido mayor organización y transparencia. En la justa electoral participaron dos planillas: Alianza Estudiantil, encabezada por Alexandra Palma, y Movimiento Intaista, cuyo candidato fue Samuel Amador. Ambas centraron sus campañas en mejoras internas para la institución y en atender necesidades identificadas por los propios estudiantes.

Entre las propuestas presentadas por la planilla ganadora destacan la instalación de ventiladores en áreas comunes como la cafetería, el fortalecimiento del área de enfermería con insumos para la atención de los estudiantes y la implementación de un programa de apoyo alimenticio para alumnos en situación de vulnerabilidad. Por su parte, la planilla contraria enfocó su plan de trabajo en el fortalecimiento de la unidad estudiantil entre jornadas, la promoción de campañas ambientales, mejoras en infraestructura y la creación de espacios recreativos dentro de la institución.